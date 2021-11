Diam’s de retour ? La réponse très claire d’Amel Bent

Un éventuel retour musical de Diam’s fait toujours rêver ses fans mais cela est quasiment impossible car l’ancienne rappeuse a totalement tourné la page de sa carrière pour se consacrer à des autres activités. Malgré cette retraite affirmée, les rumeurs reviennent fréquemment raviver l’espoir du public. Amel Bent vient de faire une mise au point très claire à se sujet.

En 2012, trois ans après le succès de son album « SOS », Diam’s a mis subitement fin à sa carrière musicale et s’est entièrement retirée du monde de la musique. Depuis cette époque, elle s’est lancée dans l’écriture d’un livre « Autobiographie » puis en 2015 d’un second bouquin avec « Mélanie, française et musulmane » avant de créer sa propre agence de voyages en 2020 avec « Hégire Voyages » pour organiser des pèlerinages à la Mecque dans le but « d’offrir la possibilité de venir faire l’Omra dans les meilleures conditions, en toute confiance et en toute sérénité ». Elle a également décidé de venir en aide aux personnes dans le besoin à travers le monde avec la fondation de Big Up Project.

Amel Bent met fin aux spéculations sur Diam’s

Proche de Diam’s depuis plusieurs années suite à leur collaboration sur le single « 20 ans » paru 2007, Amel Bent a rendu hommage à l’ancienne rappeuse au mois d’avril dernier avec une reprise du titre « MARINE » avec Camélia Jordana et Vitaa de quoi relancer des rumeurs d’un retour. La chanteuse française a mis fin au suspens dans d’une interview télévisée sur France 2 dans l’émission Télématin en s’exprimant à ce sujet.

« Non, on le sait bien elle a arrêté la musique. Elle a arrêté la musique en tout cas, je peux pas lire dans ses pensées ni dans l’avenir mais en tout cas elle a arrêté la musique. » a-t-expliqué sur le choix de Diam’s de stopper le musique pour mettre fin à toutes spéculations. « C’est toujours une grande sœur, qui est toujours de très bons conseils, c’est le plus important » a ensuite confié Amel Bent.

A lire aussi : Dadju et Amel Bent, c’est officialisé