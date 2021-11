RK accusé de violences conjugales, la sentence est tombée

Au mois de juin dernier la vidéo de l’arrestation musclée de RK était devenue virale sur la toile. En pleine promotion son album « 100 Rancunes » paru le 2 juillet 2021, le jeune rappeur français de 20 ans s’est retrouvé sous le coup d’une accusation de violences conjugales, soupçonné d’avoir donné une claque et deux coups de poing à sa compagne de l’époque, il vient d’être jugé ce lundi.

RK déclaré coupable !

« 20 piges Tout va bien Al Hamdulilah » s’est exprimé ce dimanche sur son compte Instagram RK pour fêter son anniversaire avec une carrière déjà bien remplie de 4 albums. Accusé par son ancienne compagne de violences conjugales en ce début de semaine le rappeur originaire de Meaux s’est expliqué devant le juge du tribunal correctionnel.

Il a donné sa version des faits sur cette affaire ayant entrainée 4 jours d’ITT à la victime avec une plaie dans la région nasale et des ecchymoses aux lèvres et à l’œil. « Je n’ai jamais voulu lui mettre une patate. Mais elle sautait partout et voulait me frapper, alors, je l’ai poussée et elle est tombée. L’erreur que j’ai faite, c’est d’être allé au contact, de l’avoir retenue » a-t-il déclaré dans des propos relayés par Le Parisien.

6 mois de prison avec sursis

Le tribunal a reconnu RK coupable des faits reprochés à son encontre même s’il a démenti avoir voulu donner un coup de poing à son ancienne petite-amie. Il accuse la famille de la jeune femme de vouloir compromettre sa réputation.

Le juge a condamné le rappeur à une peine de 6 mois avec surpris probatoire et il doit suivre un stage de responsabilisation des auteurs de violences conjugales. Il lui est également formellement interdit de contacter son ex-compagne. Les avocats de l’artiste ont 10 jours pour faire appel de cette décision.