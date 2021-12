Benzema perdu dans une interview en Arabe, sa réaction lunaire fait le buzz

Considéré par des nombreux spécialistes comme le meilleur N°9 actuel, Benzema vient de faire le buzz sur les réseaux après la diffusion d’un extrait de son interview pour une émission télévisée au Koweit dans laquelle il éprouve quelques difficultés à comprendre et à s’exprimer en Arabe.

Ecarté des terrains suite à une blessure le week-end, Karim Benzema va manqué le prochain match du Real Madrid en Ligue des Champions face à l’Inter Milan mais devrait être de retour pour la rencontre de dimanche prochain en Liga face à l’Atlético de Madrid. C’est pour une toute autre raison que l’avant centre français vient de faire parler de lui sur Twitter et TikTok. Une vidéo dans laquelle il ne maîtrise pas l’arabe est devenue sur les réseaux et a bien amusé les internautes.

Benzema ne maîtrise pas l’arabe, les internautes s’en amusent

Il y a quelques temps KB9 était de passage au Koweit et dans une émission télévisée le joueur Madrilène a eu quelques difficultés à comprendre les questions du présentateur. Au début de l’échange, Benzema n’a eu aucun problème pour saluer son interlocuteur dans la langue Arabe mais la suite a été bien plus compliquée. Avec visiblement l’aide d’un traducteur dans son oreillette l’international français s’en est finalement sorti mais après des longues secondes de silence et en répondant en espagnol, « gracias ».

« Après il est kabyle quoi, normal qu’il ne parle pas arabe. Je fais l’école arabe et coraniques petit et sah je comprends vraiment pas tout hein c’est compliqué l’arabe littéraire quand il parle aussi vite », « Mdrrrrr. C’est pas si simple l’arabe littéraire. Mais ce gracias mdrr », « Il est kabyle gneugneugneu Je suis sûr lui-même il sait pas la différence entre un arabe et un kabyle » peut-on lire dans les commentaires des Twittos amusés de la situation sur le lien de la vidéo.