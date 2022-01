Le Rat Luciano et Rohff : le beau message de respect mutuel entre deux légendes

Le Rat Luciano rend un magnifique hommage à Rohff, « un grand monsieur du rap dont la carrière inspire le respect ». Le rappeur de la Fonky Family a confié très sincèrement ce qu’il pense d’Housni en déclarant notamment ce que c’est « autant dans le rue que dans la rap, c’est un vrai vaillant ».

Au début du mois décembre dans une interview pour le Code sur Apple Music, Rohff est revenu sur l’une des collaborations qui a marqué sa carrière. Le rappeur Parisien a cité son featuring avec Le Rat Luciano sur l’album « Mode de vie… Béton style » paru en 2000 pour le morceau « Nous contre eux » sur lequel figure également Sat de la FF. « Le Rat avait beaucoup de buzz et on sentait qu’il se butait au Queens. Le fait qu’il est fait appel à moi pour son album m’a montré qu’il était dans le même état d’esprit que moi» a-t-il déclaré sur cette connexion réalisée il y a plus de 20 ans.

Rohff et Le Rat Luciano, des piliers du rap !

Les propos d’Housni ont touché Le Rat Luciano qui s’est exprimé sur à cette déclaration de son compère dans un récent entretien avec le journaliste Jérémy Léger pour la radio Mouv’,. « Comme il l’a dit, on était dans le même état d’esprit à l’époque, en termes de musique et d’inspiration. On a à peu près le même âge et on vient tous les deux de l’école de la rue. » explique l’artiste Marseillais. « Aujourd’hui encore, c’est clairement un gars qui me motive. Il est toujours là, toujours chaud quand il rappe, et ça m’inspire (…) Qu’il sache que tout le respect et tout l’amour que j’ai pour lui, ça ne bougera pas » poursuit-il.

Le Rat Luciano a ensuite révélé les détails de leur rencontre. « C’était la première fois qu’on s’est croisés. On s’est connectés et on a tout de suite eu un bon feeling. C’était un découpeur et j’ai immédiatement eu envie de faire un morceau avec lui. » décrit le membre de la Fonky Family avant de conclure, « Dans le rap, beaucoup se prétendent vaillants, mais ROH2F, autant dans la rue que dans le rap, c’est un vrai vaillant. Encore aujourd’hui c’est quelqu’un et sa carrière inspire le respect ». Un témoignage qui devrait sans aucun doute faire plaisir à Rohff.