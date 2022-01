Booba entre en guerre contre le gouvernement de Macron

Après Gims, Booba a trouvé des nouvelles cibles Emmanuel Macron ainsi que les membres de son gouvernement et a décidé de leur taper dessus. Depuis les propos du président en début de semaine contre les anti-vaccins, le rappeur de 44 ans est très remonté et ne comprend pas les décisions de l’administration Française face à la crise sanitaire actuelle dans le pays.

Vacciné et porteur du COVID-19, Booba infecte un proche !

Le discours de Macron contre les non-vaccinés qu’il a affirmé vouloir « emmerder » puis le vote du pass vaccinal ont agacé Booba et il continue de le faire savoir ouvertement. « Je suis contre le Passe Vaccinal contre la vaccination obligatoire pour nos enfants également! On ne peut obliger le peuple à se vacciner qu’avec un vaccin testé et efficace à 100% Dans le cas contraire nous sommes des hamsters. » s’est-il énervé en début de semaine sur Twitter.

Il a poursuivi ses coups de gueule avec un extrait d’une émission traitant du pass vaccinal dès 12 ans ainsi que la légende « Nathan Devers : les enfants vont nous en vouloir dans 10, 20 ans à cause de ce qu’ils subissent. Et il auront raison de nous en vouloir. » en commentant « C’est tellement grave ce qui est entrain de se passer! ».

B2O bataille contre Macron

« Je suis vacciné et porteur du virus ( déjà c’est magique ) et j’ai infecté un ami non vax! Suis-je donc une menace pour les non vax? Ou pax? » tweet ensuite B2O affirmant être touché par le COVID-19 avec une vidéo de Gabriel Attal contre les opposants au vaccin qui gâche la vie des autres selon le Secrétaire d’État. Ce vendredi Booba a continué de fustiger la politique du gouvernement, avec un article de BFM TV titré « 5 contaminations par seconde: près de 410 000 cas positifs détectés ce lundi selon les données en date de prélèvement ».

« Si je comprend bien plus on vaccine, plus on prend de mesures de sécurité et plus on bat des records de contamination? J’suis largué en plus j’ai contaminé tous mes potes non vax ils veulent que j’me fasse dévax carrément j’leur ai dit on peut pas vous-êtes des fous » a réagi le rappeur.

Kopp dénonce les mensonges du gouvernement

Dans un dernier tweet, Booba a relayé un montage vidéo d’Emmanuel Macron avec les faux messages du gouvernement depuis le début de l’épidémie. « Ah merde j’avais pas vu ça!!! j’espère que c’est un montage avec des fausses voix rajoutées etc sinon ça serait ouf de mentir à son peuple comme ça en toute impunité. C’est mon pote non vax complotiste Jean-luc Vakouna qui m’a envoyé ça c’est un sacré fumier » s’énerve le DUC qui ne devrait pas manquer de tacler le chef d’état en musique dont son prochain single.

Au mois de septembre dernier, il s’est d’ailleurs inspiré en musique des différents variants du COVID-19 pour la réalisation du titre « Variant ».

