Booba atomise Gims…

Booba jubile de la mauvaise mésaventure de Gims criblé par les attaques pour sa fameuse vidéo du jour de l’an ! Sans aucune réaction depuis le début de ce tapage contre lui, la compagnon de Demdem semble rester indifférent sauf que le DUC ne lâche rien et le dézingue de tous les côtés.

Booba démolit Gims !

Gims est dans la sauce au plus grand bonheur de Booba qui en début de semaine a relayé des nombreux articles et extraits d’émissions télévisées sur les vœux de son ennemi. Il a même ressorti d’anciennes paroles choquantes des textes de Meugui. Sans aucune compassion, B2O poursuit ses investigations pour couler encore un peu plus l’interprète de « Sapé comme jamais » se satisfaisant de l’abandon du soutien de Valérie Pécresse.

« Je ne soutiens pas Gims » a-t-elle commenté à la télévision pour se détacher de la polémique après avoir appelé en personne Meugui visiblement désolé de l’avoir mis dans l’embarras. « Elle t’as clairement lâché marabout!!! “Rappeur étranger” » exulte Booba en postant la séquence sur Twitter en ajoutant plusieurs émojis mort de rire. Ravi de la situation, Kopp a enchainé sur le compte Instagram d’OKLM avec des nombreuses stories pour afficher sa joie. « Tu as déçu l’extrême droite », « Gims condamné » s’amuse B2O tout en remettant d’anciens dossiers polémiques à la surface comme le dérapage homo*hobe au début des années 2010 du groupe Parisien de la Sexion d’Assaut ou sur les accusations de détournement de fons pour assurer son train de vie.

Dans une récente déclaration Booba a affirmé que s’il n’aime pas quelqu’un, il va ensuite prendre un malin plaisir à pousser cette personne à bout, l’ancien compère d’Ali avec le groupe Lunatic vient de le prouver une nouvelle fois même si cela n’a pas l’air d’affecter Gims même s’il .