Stromae : son coup de génie émouvant en direct sur TF1

Stromae frappe très fort pour son retour à la télévision ! Le chanteur Belge a dévoilé le titre inédit « L’enfer » lors d’une performance exceptionnelle sur le plateau de TF1 en direct du JT de 20H.

Après 7 ans d’absence, l’auteur-compositeur-interprète belge aux 4 NRJ Music Awards, 5 Victoires de la Musique, était l’invité d’Anne-Claire Coudray ce dimanche soir sur TF1. Suite à la sortie de son silence musicale il y a deux mois avec le single « Santé », Stromae a présenté le deuxième extrait de son prochain album « Multitude » à paraitre pour le 4 mars 2022 avec le titre « L’enfer ».

Une chanson touchante dans laquelle Stromae se confie sur son mal-être qu’il a ressenti pendant sa longue absence de plusieurs années. Pendant près du 8 années, le chanteur Belge a quasiment disparu médiatique et surtout musicalement avant de faire un retour très attendu par le public au mois d’octobre dernier. Dans ce nouveau single, l’artiste s’exprime sur « l’enfer » qu’il a vécu ces dernières années, il évoque ses pensées suicidaires et sa solitude.

Dans une mise en scène parfaite sur le plateau du JT de 20H dont le fond change en fonction des paroles de plus en plus triste, Stromae affiche son émotion à l’interprétation de son morceau dont la séquence débute après la diffusion d’un documentaire lui étant consacré et une interview d’Anne-Claire Coudray.

