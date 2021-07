Booba dédicace Stromae et rappe sans auto-tune dans un extrait inédit

Booba est inarrêtable en ce moment. Ultra productif, le rappeur français exilé à Miami vient encore de lâcher l’extrait d’un titre inédit qui n’a pas manqué de faire sensation auprès de ses fans, un morceau énervé dans lequel B2O kick sans auto-tune.

Après avoir laissé pressentir une possible retraite musicale au mois d’avril dernier lors de la sortie de son dixième et ultime album avec Ultra, il n’en est finalement rien. 2021 s’annonce comme l’année la plus prolifique de sa carrière pour Booba qui est l’un des rappeurs français les plus actifs de ces derniers mois que ce soit en solo ou bien encore avec ses nombreuses collaborations avec les artistes de son label de production JSX, Dala, Elia, Green Montana et SDM ou encore avec Kayna Samet et Maes.

Un extrait nerveux avec un hommage à Stromae

En plus de ses nombreux singles hors album tel que Ratpi World, Dragon, Kayna ou encore Plaza Athénée, B2O balance fréquemment des extraits inédits sur les réseaux sociaux pour faire monter la pression avant la sortie d’un nouveau morceau comme il vient encore de le faire cette semaine sur le compte Instagram de La Piraterie. En effet il y a quelques jours le DUC a mis en ligne une vidéo pour teaser un single qui n’est pas encore sorti sur les plateforme de streaming.

Dans la séquence dévoilée, Booba rappe sans auto-tune avec une petite dédicace à Stromae lorsqu’il chante que ses enfants n’auront jamais à demander “Papa où t’es” en référence à la chanson “Papaoutai”. La vidéo filmée au volant de sa voiture ne dure que quelques secondes mais a déjà fait le bonheur de ses fans les plus fidèles, les Pirates avec près de 180 000 visionnages en quelques heures. Pour le moment, il n’a donné aucune information sur ce single et sa parution à venir ou non mais a réussi à susciter l’engouement des auditeurs alors que son dernier featuring avec JSX sur “GTA” vient de réaliser le meilleur démarrage de la semaine avec 1 508 421 streams.