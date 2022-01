Lacrim « sous le choc » de la performance de Stromae

La prestation de Stromae ce dimanche soir sur TF1 n’a pas laissé indifférent Lacrim ! Comme des millions de téléspectateurs devant les images du chanteur Belge en train d’interpréter pour la première fois le single « L’enfer », El Tigre a été scotché par cette interprétation.

Stromae a fait sensation, Lacrim valide !

Après une interview accordée à Anne-Claire Coudray en direct sur TF1, Stromae a conclu magistralement la séquence avec la reprise en live de son dernier titre dans lequel il se confie sur ses pensées suicidaires face à la caméra. La séquence a enflammé la toile et a suscité des nombreuses réactions sur les réseaux pour valider cette performance.

Très actif sur Twitter et Instagram depuis la parution de son dernier album « Persona Non Grata« , Lacrim vient de dévoiler le troisième épisode « Dubaï, Barcelone » de sa web-série consacré à la sortie de cet opus et a réagi au retour de l’auteur de Papaoutai.

« J’ai vu la vidéo de Stromae, « L’enfer ». J’suis sous le choc, ça c’est de la musique. C’est un chef. Émotion, sincérité il y a tout » a tweeté Lacrim pour faire part de son « choc » selon ses propres mots face à cette séquence.

Des nombreuses autres personnalités ont salué ce coup de génie de Stromae comme il l’avait déjà fait par le passé avec le titre « Formidable » en 2013 en faisant fuiter d’une vidéo de lui complètement bourré à Bruxelles avant de révéler qu’il s’agissait du tournage de son clip.

