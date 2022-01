Messi : triste en France, sa femme pousse pour partir du PSG

Après un transfert au PSG qui a agité tout le monde du football l’été dernier, les performances de Lionel Messi sur le terrain ne sont pour le moment pas convaincantes. L’attaquant Argentin n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois en Ligue 1 et d’après El Nacional, il pourrait envisager de revenir en Espagne mais pour une toute autre raison que ses prestations sportives.

Messi mis sous pression par sa compagne

Le femme ballon d’or 2021 ne se sens pas bien à Paris selon El Nacional. Antonella Roccuzzo n’est pas sous le charme de la capitale française depuis son déménagement. Le temps pluvieux, le climat plus froid qu’à Barcelone ne lui plait pas, de plus la crise sanitaire et la barrière de la langue compliquent encore plus sa vie en France et notamment les rencontres. Elle regrette également ses amis qui sont restés en Catalogne. Elle aurait donc décidé de demander à son épouse de retourner en Espagne.

Alors qu’il a signé un contrat de deux ans ainsi qu’une 3ème en option, pour convaincre Lionel Messi d’oublier Paris pour le Barca, la jeune femme compter sur le soutien des anciens coéquipiers du joueur, Dani Alves et Xavi. Mais les difficultés financières actuels du FC Barcelone donnent peut de chance à une telle possibilité dans les prochains mois. La Pulga a d’ailleurs vécu sa fin de contrat avec le club Catalan comme une trahison et n’a pas des bons rapports avec la direction des Blaugranas. Antonella devra donc sans doute s’habituer à sa vie Parisienne.