Francis Ngannou bat Ciryl Gane lors du UFC 270 [Vidéo]

C’était l’événement sportif du début d’année 2022 la nuit dernière, le combat au sommet entre Francis Ngannou et Ciryl Gane à Anaheim en Californie. Il s’agissait là du choc le plus important dans toute l’histoire du MMA Français entre les deux combattants.

Ngannou s’impose contre Ciryl Gane par décision unanime

Au mois d’août dernier, Ciryl Gane est devenu champion intérimaire des poids lourds de l’UFC après avoir battu par TKO l’Américain Derrick Lewis. Une grande première, il a été le premier pour un athlète français a remporté une ceinture de l’organisation américaine. Dans la nuit de ce samedi à ce dimanche, il a affronté son ancien coéquipier Francis Ngannou pour le titre suprême.

Invaincu depuis le début de sa carrière, Ciryl Gane a fait face à Francis Ngannou pour le titre de champion du monde des lourds en UFC. Le Camerounais a vaincu le Français après 5 round sur la décision des juges ont rendu leur verdict, unanime en faveur de Ngannou (48-47, 48-47, 49-46) qui conserve son le titre de champion des poids lourds de l’UFC.

« Je savais que ça serait un rude adversaire. Je suis surpris qu’il ait réussi à rester dans ce combat jusqu’à la fin des cinq rounds. Mais je savais quoi faire, mes coachs m’ont dit de rester calme une fois que j’avais pris l’avantage. C’est un parcours fabuleux que je connais à l’UFC. J’ai connu pas mal de problèmes, j’ai été blessé récemment mais je ne me voyais pas abandonner ce combat. Je voulais rappeler à tout le monde que j’étais le champion. Ne l’oubliez jamais, je bosse tous les jours sans relâche. On a une super équipe, mes qualités au sol se sont largement améliorées. Je vais fêter ça, on est très fiers du travail qu’on a réalisé ensemble. J’ai une pensée pour le Cameroun et tous ceux qui me supportent dans le monde. J’ai ressenti beaucoup d’affection de la part des Camerounais. » a réagi Francis Ngannou après son triomphe.