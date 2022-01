Kaaris, de nouveau papa d’un petit garçon cette fois

En marge de la promotion de son projet en commun avec Kalash Criminel, Kaaris vient d’accorder une nouvelle interview à Rapelite dans laquelle il a révélé une heureuse nouvelle en confiant être devenu père pour la seconde fois et il s’agit cette fois-ci d’un petit garçon.

« Il est relou de ouf » confesse Kaaris sur son fils

Le 28 janvier prochain, Kaaris et Kalash Criminel vont dévoiler « SVR », un album collaboratif entre les deux rappeurs Sevranais sur lequel figure comme unique invité Freeze Corleone sur le morceau « Apocalypse ». En attendant la parution de cet opus, ils sont de passage toute le semaine dans les locaux de la radio Skyrock dans l’émission Planète Rap pour en assurer la promotion et ils viennent également de passer chez nos confrères de Rapelite pour un entretien « + ou -».

La famille de Riska s’agrandît

« Le plus sevranais, le plus fort en kick, le plus chambreur, le plus papa poule », les deux acolytes ont répondu aux différentes questions du média à l’aide d’une ardoise sur plusieurs thèmes très divers. L’auteur du classique de Zoo en a profité pour faire une annonce concernant sa vie privée avec la naissance de son deuxième enfant.

Kalash Criminel a affirmé que c’est lui le papa poule en compagnie de son fils, « Lui c’est un sauvage, il frappe ses enfants » a répliqué Kaaris avant de confier « Moi je viens d’avoir un fils, gros, lui il est relou de ouf. Lui il pleure contrairement à sa soeur. Les enfants c’est sacré, c’est pareil pour tout le monde. On aime nos enfants mais pas les enfants des autres. ». Près de 6 ans après la naissance de sa fille Brooklyn, la famille de Riska s’est donc agrandie d’un nouveau membre.

