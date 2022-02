Aya Nakamura a stimulé Stromae

Si Stromae est de retour c’est aussi grâce à Aya Nakamura. Après neuf longues années d’attente du chanteur Belge suite à son album « Racine Carrée », l’auteur de Papaoutai est enfin de retour avec un nouvel opus baptisé « Multitude » à paraitre le 4 mars prochain.

Aya Nakamura a donné un coup de boost à Stromae

Stromae a pour le moment présenté deux extraits de ce projet avec le titre « Santé » et « L’enfer ». En attendant de découvrir la suite de cet album, l’artiste Belge enchaines les interviews promotionnelles avec les médias et vient de rendre hommage à Aya Nakamura, cette dernière a réussi à le motiver pour revenir sur le devant de la scène pendant son absence et durant sa maladie.

En 2018, Aya Nakamura a tout explosé avec le hit « Djadja » et sa notoriété a dépassé nos frontières comme le prouve la dernière déclaration de Stromae à son sujet. Devenue la chanteuse francophone féminine la plus écoutée sur Spotify, elle a réussi à placer son tube à la seconde place du classement du clip francophone le plus visionné de l’histoire derrière Stromae et son fameux « Papaoutai » toujours en tête. « Elle a cassé les frontières et mène bien sa barque depuis en vendant beaucoup de disques. Son succès a stimulé mon côté compétiteur. » a-t-il confié au sujet d’Aya Nakamura au magazine Télérama.