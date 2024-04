“Ma carrière était finie”, Aya Nakamura évoque le pire

Dans des confidences inédites sur les difficultés vécues dans sa carrière, Aya Nakamura s’est livrée à cœur ouvert au micro de Lancôme pour un portrait. Elle a notamment évoqué certains choix dans sa vie privée.

C’est à l’occasion de l’enregistrement de son dernier opus que des images exclusives d’Aya Nakamura ont été filmées. La chanteuse apparait dans les coulisses de l’Accor Arena lors de son concert l’année dernière. Dans ce portrait, elle apparait sous des facettes méconnues du public : sa personnalité ainsi que sa carrière musicale, tout en incarnant un modèle de réussite.

Égérie de Lancôme, la chanteuse a été mise à l’honneur dans cette vidéo. Elle se confie notamment sur sa grossesse et les difficiles choix qu’elle a dû faire dans sa vie d’artiste, ainsi que sur ses problèmes avec ses anciens managers, dont elle a été obligée de se séparer.

Aya Nakamura a confié gérer elle-même sa carrière depuis quasiment cinq années et estime bien s’en sortir. “Avant, je savais dire non, mais quand on me demandait ce que je voulais, je ne savais pas quoi dire. Je passais pour une fille capricieuse, alors que pas du tout“, décrit-elle avant d’expliquer avoir voulu travailler comme elle le souhaite. “Je trouvais que mes managers étaient de trop. Personne ne va me dire comment je dois faire ma musique, ma promo, ou fonctionner”, poursuit-elle.

La chanteuse déclare ensuite qu’elle a suivi son instinct dans son évolution, et cela, depuis sa première grossesse qui avait posé un problème à ses anciens managers : “C’est moi qui décide, moi la boss. Quand je suis tombée enceinte, ça leur posait problème. Ils voulaient que je fasse un choix entre être maman et chanteuse. Moi, je ne voyais pas le problème. Ils voulaient presque que je cache ma grossesse. Je me suis occupée de moi de A à Z. Ça faisait peur, mais j’étais obligée : soit je restais à terre, et ma carrière était finie, soit je continuais.”.