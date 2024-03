Natasha St-Pier s’est emportée contre Inès Reg, « petite s… »

C’est allé très loin entre Inès Reg et Natasha St-Pier. La première vient de faire des révélations sur les dessous de leur embrouille dans Danse Avec Les Stars, affirmant avoir été insultée par sa rivale.

La nouvelle saison de DALS diffusée sur TF1 est très animée ! En ce début de semaine, Inès Reg a publié une longue vidéo d’un peu moins d’une heure dans une story de son profil Instagram, dans laquelle elle s’explique sur les accusations à son encontre. L’humoriste de 31 ans a donné sa version des faits sur les tensions pendant le tournage de l’émission. Le ton est monté avec Natasha St-Pier, qui a décidé de déposer une main courante pour menaces de mort.

Inès Reg révèle les dessous du clash avec Natasha St-Pier dans DALS !

Face aux attaques, Inès Reg a répliqué sur les réseaux. Elle a révélé que le conflit a éclaté lors d’une séance de répétitions de DALS le 31 janvier dernier. Elle a demandé à Anthony de baisser le volume de la musique à son entrée dans leur salle. “Ça ne vous fera pas de mal”, a-t-il répondu. Elle a trouvé cette réaction bizarre et a répliqué : “Écoute, il doit y avoir une fenêtre entre nos deux studios, viens, on regarde.”. L’humoriste poursuit en confiant ne plus se souvenir de la réponse exacte de Natasha St-Pier, mais que c’était “piquant”. Elle a préféré en rigoler pour éviter de montrer que cela l’a vexée.

“Cette scène est filmée, elle existe. Il me dit : ‘Ça te fait rire ? Tu pourras la mettre dans ton prochain spectacle”, raconte Inès Reg avant d’affirmer que Natasha St-Pier a déclaré : “Écoute-moi bien, petite sal***”, et de ne pas comprendre pourquoi elle a subitement tenu des propos aussi violents. “Quand elle veut me regarder dans les yeux et s’expliquer, je dis : ‘Pas maintenant’. C’était il y a deux minutes, le ‘petite sal***’. Je ne peux pas. Si moi, Inès Reg, petite nana de 31 ans, qui habite dans le 93, et qui est d’origine algérienne, j’avais dit à une maman de 43 ans qu’elle était une petite sal***”, commente-t-elle ensuite.

Natasha St-Pier aurait été sanctionnée d’une mise à pied d’une durée de trois jours et a adressé un message d’explications à Inès Reg pour assurer que tout est sa faute : “Bonsoir, c’est Natasha. On m’a dit que tu n’étais pas allée en répétitions aujourd’hui. Je crois comprendre que c’est à cause de moi et de ma très mauvaise blague. Je comprends tout à fait que tu aies pu croire que je te parlais ainsi sérieusement, car tu ne me connais pas et évidemment ne peux pas savoir que je ne suis jamais dans l’agressivité, mais souvent dans le second degré.”. Elle conclut en se justifiant d’avoir imaginé que c’était un sketch.

Inès Reg n’aurait pas donné suite à ce message. Natasha St-Pier a finalement posé une main courante de crainte d’éventuelles représailles après cette altercation.