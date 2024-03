Kim Kardashian ose une tenue indécente inspirée de Bianca Censori

Alors que des tensions étaient suspectées entre Kim Kardashian et son ex-mari Kanye West, ainsi que sa nouvelle épouse Bianca Censori, cette dernière a récemment fait taire les détracteurs en s’affichant très complice avec la nouvelle compagne de Ye. Bien plus qu’une simple entente cordiale, Kim Kardashian semble même s’inspirer des tenues souvent osées de l’architecte australienne.

C’est lors d’une session d’écoute “Vultures Listening Experience” pour la sortie de l’album commun entre Kanye West et Ty Dolla $ign, “Vultures”, il y a quelques semaines, que Kim Kardashian a créé la surprise en apparaissant aux côtés de Bianca Censori. Cette première apparition publique commune a suscité l’incompréhension de certains fans.

Des ressemblances troublantes entre les styles très osées de Kim Kardashian et Bianca Censori

Lors de la soirée d’écoute de “Vultures volume 2”, Kim Kardashian et Bianca Censori ont de nouveau été aperçues ensemble, affichant une certaine complicité pour la première fois depuis le mariage de cette dernière avec Kanye West. Cette nouvelle rencontre, survenue alors que Ye et la star de téléréalité sont décrits comme étant en conflit selon la presse, a alimenté les spéculations sur la nature de leur relation.

Le lien entre Kim et Bianca Censori semble aller bien au-delà des apparences. En effet, Kim Kardashian n’hésite plus à adopter un style vestimentaire provocateur, étrangement similaire à celui de l’épouse de Kanye West. Il y a deux semaines déjà, elle avait fait sensation en publiant une photo d’elle vêtue d’un long manteau en fourrure et d’une tenue moulante transparente, rappelant étrangement le style de Bianca Censori.

L’ex de Kanye West ose un style choquant !

Kim Kardashian a récidivé en reprenant le style prôné par son ex-mari en début d’année avec une “année sans pantalon“. Sur un cliché publié sur son compte Instagram, elle apparaît arborant un manteau en fourrure accompagné d’un collant transparent aux chaussures à talons intégrées, sans aucun autre vêtement et le haut du corps apparent, le tout accessoirisé d’une paire de lunettes de soleil.

Kanye West a, quant à lui, partagé à plusieurs reprises sur son compte Instagram des photos de Bianca Censori la mettant en scène dans des tenues audacieuses similaires à celles de Kim Kardashian. Face à ces ressemblances troublantes, les internautes n’ont pas manqué de réagir, certains se questionnant sur les motivations de Kim Kardashian : “Pourquoi essaie-t-elle de ressembler à la femme de Kanye West ?”, peut-on notamment lire dans les commentaires de sa publication.

Qu’en est-il réellement de la relation entre Kim Kardashian et Bianca Censori ? Les intentions de Kim Kardashian derrière ses choix vestimentaires restent floues. Seule la principale intéressée peut apporter des éclaircissements sur les motivations profondes de ces inspirations stylistiques. Une chose est sûre, cette nouvelle attitude de Kim Kardashian ne manque pas de faire jaser et alimente les interrogations.