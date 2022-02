Kurt Zouma en plein bad buzz après sa vidéo maltraitant son chat

Kurt Zouma s’est retrouvé dans la sauce sur les réseaux sociaux après la diffusion d’une vidéo dans laquelle le défenseur français de West Ham maltraite son chat. L’international Français a subi le feu des critiques sur la toile, son nom est Top de Tendances sur Twitter depuis la matinée et il a finalement posté un message pour s’excuser de son comportement.

Kurt Zouma réagit à la vidéo choquante avec des excuses

Après Benjamin Mendy, c’est un autre joueur Français qui fait scandale en Angleterre suite à la publication du média The Sun d’une séquence de Kurt Zouma en train de s’en prendre à son chat et le jetant par terre avant de lui donner des coups de pied. Un acte honteux, l’équivalent de la SPA, la RSPCA s’est indignée des images condamnant fermement le comportement de l’ancien défenseur de Chelsea tout comme des milliers d’internautes. « Cette vidéo vraiment bouleversante. Il n’est jamais acceptable de donner des coups de pied, de frapper ou de gifler un animal, pour le punir ou autre. Nous sommes très reconnaissants envers ceux qui nous signalent des souffrances animales présumées et nous tenons à les rassurer : nous examinerons toujours et, si nécessaire, enquêterons sur toute plainte qui nous est adressée concernant le bien-être animal » a commenté l’association.

Une pétition vient d’être lancée contre Kurt Zouma, elle totalise déjà signée plus de 2 500 personnes et Brigitte Bardot militante de la défense des droits des animaux a annoncé avoir porté plainte le joueur. Face à la polémique l’ex-Stéphanois a réagi pour présenter des excuse. « Je suis désolé. Je m’excuse auprès des gens choqués par la vidéo. Nos deux chats vont bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par notre famille, il s’agissait d’un incident isolé qui n’arrivera pas de nouveau. » a-t-il déclaré via communiqué alors que club de West Ham a annoncé son vouloir régler cette affaire en privé, il risque d’être écarté lors du match de son équipe.