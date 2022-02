Nekfeu taclé par le streameur JL Tomy, « Maes a plus de classiques »

Nekfeu n’aurait-il aucun classique, la question fait fulminer ses fans ! C’est ce qu’affirme le streamer JL Tomy dans un extrait vidéo en s’exprimant sur la discographie de l’ancien membre du groupe 1995 en ajoutant même que Maes en a plus. Les propos ont déclenché l’agacement du public de l’interprète du titre « On verra » même s’il s’agit d’un troll.

Lors d’un live sur Twitch, JL Tomy a rendu dingue les fans du Fennec en assurant qu’il n’a pas produit un seul classique dans sa carrière. Même si la séquence semble être un ancien troll envers JL Arky cela a lancé le débat sur les réseaux sociaux le week-end dernier. « Nekfeu a zéro classique. Son classique c’est « On verra ». Arrêtez, par pitié ! Pourtant c’est mon gars sûr, il est trop fort, je l’ai toujours dit, l’une des meilleures plumes du rap français. L’un des mecs les plus techniques du rap français. Mais c’est vraiment zéro classique. » commente le streamer dans la vidéo publiée sur Twitter.

Combien a de classiques Nekfeu ? La question fait débat !

Pendant le direct, des internautes ont réagi pour donner les noms des morceaux « Ma dope », « Humanoïde » ou encore « Tempête » comme des classiques mais cela n’a pas convaincu JL Tomy. « Il faut être objectif. Maes a plus de classiques que Nekfeu. » affirme-t-il. Cet extrait date d’il y a plusieurs mois mais vient de refaire surface sur Twitter la séquence cumule plus de 2 millions de visionnages sur le réseau social et a suscité des nombreuses réactions des auditeurs de rap français.

« Quelle avis désastreux », « Et si vous voulez mon avis j’estime qu’on peut débattre sur la question de si nekfeu a des classiques ou non pck ça se discute mais dire que maes a des classiques et le comparer à nekfeu c ridicule mdrrr faut arrêter de parler de ce qu’on connaît pas », « Enft la différence c’est que Maes fait + du commercial que Nekfeu, en aucun cas ca fait que Maes a plus de classiques que Nekfeu », « Nekfeu fait 4% de + que Maes en stream mensuel alors qu’il est absent depuis 3 ans, fin du débat », « Vous abusez vraiment : Egerie, Martin Éden, Reuf, Ma dope avec Spri noir, Princesse, Humanoïde juste ça c’est que des classiques de Nekfeu et vous dites il a 0 classique » peut-on lire dans les commentaires du tweet pour défendre Nekfeu.

