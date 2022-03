Franck Gastambide révèle la raison pour laquelle la saison 3 de Validé n’est pas pour tout de suite

Voilà pourquoi la saison 3 de « Validé » n’est pas au programme pour le moment ! Franck Gastambide ne cache pas une certaine lassitude du milieu du rap français depuis le succès de sa série.

Il y a quelques mois lors d’une interview pour la promotion de la sotie de la saison 2 de Validé, Franck Gastambide avait affirmé que pour le moment il n’envisage pas une troisième saison de sa série. « Pas de saison 3 pour l’instant, je viens de passer 3 ans de ma vie à faire ça. Pendant ce temps-là, je n’ai pas pu aller faire l’acteur, je n’ai pas pu me consacrer à mes projets cinémas » a-t-il déploré avant de continuer son explication. « C’est le bon moment là, pour stopper, faire la pause. On garde un oeil sur le game, qu’on prenne des notes pendant un an, 2 ans, 3 ans. (…) On fait autre chose et quand on est sûr de revenir avec un évènement, on revient. » avait déclaré le réalisateur.

Franck Gastambide lassé par le monde du rap

Dans un récent passage dans l’émission « Revu » diffusée sur France 5, Franck Gastambide s’est exprimé sur cette déclaration en dévoilant la véritable raison de cette décision de mettre la série « Validé » entre parenthèses. « C’est un milieu compliqué. C’est un milieu dans lequel il faut accepter les critiques virulentes, pas toujours très intelligentes, et parfois, on peut avoir envie de laisser tomber et de se dire : ‘Bon, écoutez les gars, c’est pénible en fait ! Ce n’est que des guerres entre vous, tout le temps. » s’est-il justifié.

Le réalisateur français a tout de même admis que le succès des 2 saisons appelle normalement à une suite avant de conclure à ce sujet, « il y en aura une, mais il faut que je fasse autre chose d’abord, sinon je vais… Celui qui est dedans, il t’adore, celui qui n’est pas dedans, il te déteste. Et tu ne sais même pas pourquoi ».