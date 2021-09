,,Validé, une saison 3 ? Franck Gastambide répond sèchement

,,

Franck Gastambide s’est confié sur une éventuelle saison 3 de sa série Validé en attendant la diffusion de la deuxième saison prévue pour le 11 octobre prochain sur Canal+. C’est à l’occasion d’une interview promotionnelle pour la sortie de la nouvelle saison que le réalisateur s’est exprimé sur sa série.

Franck Gastambide s’est entretenu avec le média Booskap dans « La Vraie Interview », il est revenu sur son parcours, la saison 2 de Validé, la réalisation du film Pattaya en 2016 avec Gad Elmaleh, Malik Bentalha et Ramzy Bedia. Le scénariste, réalisateur, acteur français qui s’est fait connaître il y a un peu plus de 10 ans avec sa première web-série, le Kaïra Shopping ensuite adaptée en film a également évoqué la possibilité de poursuivre l’aventure Validé pour une troisième saison.

La fin de la série Validé !

Malheureusement pour les fans, Franck Gastambide ne souhaite pas pour le moment donner une suite à sa série sur le rap français car il veut se tourner vers la réalisation de films. « Pas de saison 3 pour l’instant, je viens de passer 3 ans de ma vie à faire ça. » a-t-il répondu. « Pendant ce temps-là, je n’ai pas pu aller faire l’acteur, je n’ai pas pu me consacrer à mes projets cinémas » a-t-il déploré avant de continuer son explication. « C’est le bon moment là, pour stopper, faire la pause. On garde un oeil sur le game, qu’on prenne des notes pendant un an, 2 ans, 3 ans. (…) On fait autre chose et quand on est sûr de revenir avec un évènement, on revient. » a déclaré le réalisateur.

Franck Gastambide a ensuite conclu en expliquant qu’il ne compte pas faire plusieurs saisons de Validé, ni laisser à quelqu’un d’autre les commandes de la série. Il est catégorique à ce sujet, « Validé ne deviendra jamais un feuilleton, à se dire « il y a la saison 12″, ça je ne ferais pas ». « Je ne déléguerai pas à un autre metteur en scène, à d’autres producteurs, à d’autres scénaristes » a affirmé le scénariste de Taxi 5 avant la mise en ligne de la saison 2 sur My Canal.