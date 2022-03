Booba se moque de Drake

Le nouveau look de Drake a bien faire rire Booba ! Très actif ces derniers temps, Drizzy vient tout juste d’afficher sa nouvelle coupe de cheveux pour laquelle le rappeur Canadien s’est visiblement inspiré de Tyler, The Creator avec des tresses ce qui a suscité des nombreuses réactions sur les réseaux sociaux dont celle de l’autoproclamé Boss du Rap Game en France.

B2O s’en prend à Drake à cause de sa nouvelle coupe de cheveux

Drake a récemment affirmé suite à l’annonce du classement des rappeurs les plus riches dans le monde avoir une fortune estimée entre 180 et 200 millions de dollars et après quelques jours de vacances sur les îles Turques-et-Caïques en ayant offert également 10 000 dollars à un fan pour son anniversaire, il a décidé de changer de style. En effet l’artiste Canadien a dévoilé une nouvelle coiffure avec des tresses. Booba habitué à ne lâcher personnes sur la toile pour troller les autres rappeurs s’en pris cette fois-ci à Drizzy.

Booba a repris les photos de Drake avec sa dernière coupe de cheveux que ce dernier vient de présenter à ses fans en déplorant le fait que ce ne soit pas le bon pour ce type de publication. « Drake, tu crois vraiment que c’est le moment » a-t-il déclaré dans sa story Instagram, B2O n’a clairement apprécié ce choix même si cela devrait laisser l’interprète de God’s Plan totalement indifférent, il vient d’ailleurs de poster encore plusieurs sorties pour exposer fièrement à ses fans ce nouveau style.

A lire aussi : Drake organise une fête privée avec 1000 femmes