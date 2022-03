Nekfeu : son anecdote insolite un peu gênante avec Playboy et un Youtubeur

On ne s’y attendait pas, un Youtubeur vient de confier son lien d’enfance improbable avec Nekfeu en rapport avec le magazine Playboy. Il vient de révéler se souvenir de jeunesse sur son compte Twitter a surpris les fans du rappeur français.

Le lien inattendu de Nekfeu avec un Youtubeur

Le vidéaste Fildrong compte plus de 340 000 abonnés sur Youtube et s’est fait connaitre avec ses vidéos sur Pokémon. Il vient de surprendre les auditeurs de rap en dévoilant une anecdote un peu gênante sur son adolescence en lien avec Nekfeu qu’il vient de poster dans un tweet repéré par nos confrères du média Interlude. « Ma mère a trouvé le Playboy qu’on se prêtait entre potes dans les toilettes et l’a dit à tous ses invités un soir lors d’un repas avec les amis de mes parents » affirme-t-il.

« Nekfeu faisait partie du groupe avec qui on partageait le Playboy » poursuit ensuite Fildrong qui semble donc avoir été proche de Nekfeu dans sa jeunesse à l’âge de 14 ans et s’est rappelé d’une soirée avec le membre du groupe 1995. Après ce message, les Twittos ont émis des doutes sur la véracité de la déclaration du Youtubeur mais il s’est justifié en assurant avoir habité à proximité du domicile du rappeur. « Il habitait a 50m de chez moi il était dans la même primaire, le même collège et on a le même âge, c’est la vie » explique-t-il des propos qu’il avait déjà tenu dans plusieurs de ses vidéos mais aujourd’hui ils ne sont plus du tout en contact.

