Le TikTokeur Benjamin Ledig choque en nettoyant son mobilier avec le Coran

Benjamin Ledig ne semble pas prendre conscience de ses actes malgré les avertissements, le jeune TikTok continue ses provocations contre les religions. Après les polémiques de son twerk dans église et de sa danse sur une sourate du Coran, il est allé encore plus loin dans avec sa dernière vidéo en s’en prenant encore au livre sacré des musulmans.

Nouvelle polémique pour Benjamin Ledig !

Au début du mois Benjamin Ledig a tenté de se justifier de ses provocations à la télévision dans l’émission TPMP invité à deux reprises par Cyril Hanouna pour essayer d’apaiser les menaces à son encontre mais les explications de l’influenceur n’ont pas vraiment convaincu. Se justifiant d’avoir le droit à la liberté d’expression, il a poursuivi ses manques de respect envers les religions ce qui avait agacé Lacrim. « Je sais plus quoi penser, j’ai la haine. La France, c’est trop grave, on l’invite partout lahuiss » avait réagi le rappeur français dégouté par les vidéos du TikTokeur et ses déclarations à la télé.

Dans sa dernière vidéo postée sur la toile, Benjamin Ledig achète le Coran afin de l’utiliser pour faire le ménage chez lui. Il se met en scène en train de nettoyer son mobilier avec le livre sacré avant de le prendre pour caler des meubles. Le jeune homme affirme ne pas être « obligé de respecter un dieu car vous y croyez ». Les internautes ont une nouvelle fois condamné cette démarche qui a suscité des nombreuses réactions d’indignation.

« Fais quelque chose de bien dans la vie au lieu de dénigrer notre Coran » ou « Cette vidéo qu’on le veuille ou non est d’une violence inouïe, il s’attaque aux musulmans. Pourquoi ? Pour quelques vues, mais quelle honte, il n’a pas la notion de respect « , peut-on par exemple lire dans les milliers de commentaires sur les réseaux dont certains sont parfois menaçant mais cela ne l’a pour le moment pas encore pousser à présenter des excuses et il a même promis de twerker dans une Mosquée.