Sinik sort son nouvel album soutenu par Booba qui s’explique

Booba soutient Sinik de la même façon que Zemmour

Sinik vient de faire son retour dans les bacs avec un album baptisé « Niksi ». Cet opus de 14 titres est disponible depuis ce vendredi 8 avril 2022 et comporte 3 featurings sur « La Foudre » avec Lino, « Bipolaire » avec Souldia, « Je leur dirai » avec Inès et Imane. La sortie de ce projet n’a pas échappé à son ennemi de longue date, Booba avec une réaction surprenante.

« J-5 les amis. Selon vous de quel titre de l’album est extrait ce couplet » a annoncé Sinik sur son compte Instagram quelques jours avant la parution de son nouvel opus. Booba a posté le message « Force » dans les commentaires de la publication. Un soutien très étonnant connaissant le passif entre les deux rappeurs français dont le clash a éclaté début 2007 avec le titre « Le D.U.C. » de B2O avec sa célèbre punchline « Les négros sont déclassés par Pokora, Diam’s et Sinik/La honte négro ! Tu T’rends compte négro ? » suivi du single « L’Homme à abattre » du rappeur des Ulis et de la réponse de Kopp avec « Carton rose » avec la réplique, « À l’origine le Duc c’est pas un clash, lui il s’enflamme, il fait tout un morceau, il parle mal et il m’énerve ».

Le DUC se fout de ta gueule de S.I.N.I.K

Sinik avait prévu de répondre avec le morceau « Carton rouge » mais abandonne finalement cette idée et le clash prend fin alors que Booba est également passé à autre chose tout en lâchant quelques petits tacles sur les réseaux ces dernières années. Le commentaire d’encouragement de B2O pour la sortie de ce 9ème album de Niksi a donc surpris tout le monde sans savoir s’il s’agit d’un message ironique ou non.

Le DUC s’est ensuite expliqué dans une story en déclarant « Sinik j’vais t’expliquer moi. C’était parce que tu disais des choses intéressantes. (Comme dans la vidéo de Zemmour où il défend les enfants, ce qui me tient particulièrement à cœur). Et aussi pour me foutre de ta gueule parce que t’as le même flow depuis 20 ans et que tu tatoues des libellules. La roue libre te salue. Force pour l’album ». L’ancien membre du groupe Lunatic fait référence à son récent soutien d’un discours de Zemmour sur «l’endoctrinement des enfants» validé par le rappeur de 45 ans mais en précisant ne pas vouloir voter pour le politicien, ni soutenir sa candidature à la présidence.