Zemmour dégommé par Philippe Poutou, Booba mort de rire

Booba s’amuse de Zemmour traité de fasciste et de raciste

Booba n’a pas manqué de partager son enthousiasme de voir Eric Zemmour se faire humilier en direct à la télévision par Phillipe Poutou. Décidemment le rappeur français exilé à Miami ne rate pas une occasion de commenter les sorties médiatiques du polémiste français après avoir soutenu l’un de ses discours il vient finalement de se moquer du candidat à la présidence en pleine campagne électorale.

Avant le début du premier tour de l’élection présidentielle ce dimanche, mardi dernier 5 candidats ont participé sur France 2 au programmé télévisé « Élysée 2022 » avec notamment la présence d’Eric Zemmour et Philippe Poutou. Ce dernier a fait un passage remarqué avec une réplique fracassante lors de l’annonce de l’arrivée de son rival sur le plateau TV pour prendre sa place. Le représentant du Nouveau Parti anticapitaliste s’en est pris au membre de l’extrême-droite en le traitant de « fasciste, raciste, accusé d’agression sexuelle ». La séquence a fait le buzz sur les réseaux et a également fait réagir Booba.

Poutou frappe fort, B2O valide !

La semaine dernière, Kopp a surpris tout le monde en relayant le message de Zemmour sur l’endoctrinement des enfants en lui apportant son soutien avant de se retrouver en plein scandale pour cette approbation. B2O s’est ensuite expliqué en déclarant qu’il n’allait pas voter pour le président de Reconquête.

« Zemmour vu la situation une école où on apprend à chasser et à faire du feu. Très belle intervention concernant l’endoctrinement des enfants à l’école. Pour défendre cette cause je n’ai pas d’ennemis. Je ne voterai pas pour vous. » s’était-il exprimé dans la semaine. Booba a ensuite partagé les images de l’intervention télévisée de Poutou sur France 2 contre Zemmour accompagnées du message, « Oh pu*ain mais lui c’est le plus grand fumier de la galaxie!!! On veut son nom! » tout en ajoutant plusieurs émojis mort de rire.

Une façon d’afficher clairement pour le DUC face aux critiques qu’il n’apprécie par Zemmour et n’encourage pas à voter pour le candidat d’extrême-droite.