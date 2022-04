Cristiano Ronaldo réagit de la meilleure des manières aux moqueries sur la tenue de son fils

Cristiano Jr mal sapé mais plus riche que tous ceux qui le critiquent

Pour défendre ses enfants, Cristiano Ronaldo n’hésite pas à répliquer sèchement ! Des individus se sont moqués de l’un de ses fils sur son style vestimentaire et CR7 a décidé de sortir du silence pour les démonter et remettre en place les personnes qui descendent le jeune garçon.

Cristiano Ronaldo a toujours affiché la fierté de voir son fils ainé suivre ses traces de sa carrière de joueur de football et il lui impose une vie quotidienne stricte pour cela. « Je ne lui mettrai jamais la pression, je ne ferai rien pour qu’il devienne footballeur. Evidemment, j’aimerais qu’il le devienne, mais c’est lui qui choisira son propre avenir. Je suis parfois dur avec lui parce qu’il boit du Coca ou du Fanta et je suis énervé contre lui. Je me bats avec lui quand il mange des chips ou des frites. Il sait que je n’aime pas ça » avait-il confié à ce sujet aux Globe Soccer Awards. « Même mes plus jeunes enfants me regardent d’un air craintif quand ils mangent du chocolat. Quand Cristiano Jr. est à la maison, je lui conseille d’aller sur le tapis roulant et de prendre un bain d’eau froide ensuite afin de récupérer. Mais il se plaint. Je le comprends, il n’a que 10 ans » avait ajouté CR7 sur Cristiano Jr.

Son fils moqué, CR7 réplique

Lors de son transfert l’été dernier à Manchester United en provenance de Turin, Cristiano Ronaldo a également fait signer son fils dans le club Anglais avec l’équipe des jeunes. Le garçon publie d’ailleurs fréquemment des clichés de lui sur les réseaux comme récemment en compagnie de sa grand-mère mais il a été victime de nombreuses moqueries sur son look de la part des internautes. Son père s’est exprimé pour prendre sa défense et faire taire les détracteurs avec le commentaire « Il portera ce qu’il veut, pas ce que vous voulez qu’il porte ».