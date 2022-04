Kim Kardashian en pleurs face à sa se*tape ramenée par Kanye West

Dans le dernier épisode de la série The Kardashians, Kanye West s’est chargé en personne de récupérer le disque dur avec la fameuse se*tape de Kim Kardashian qui sous le coup de l’émotion a fini en larmes mais doit être rassurée de n’a pas voir la vidéo diffusée publiquement au monde entier.

La famille Kardashian est de retour sur Hulu pour une nouvelle émission avec dès le premier épisode une séquence qui a choqué le public. En effet Kim Kardashian était en panique suite à sa crainte que son fils est appris l’existence de sa se*tape avant de faire face à la menace de Wack100. Le manager de 6ix9ine a affirmé être prêt à révéler une vidéo privée d’elle de ses ébats avec son ancien compagnon Ray J. « Vous n’allez pas me dire que ça recommence ? Cette fois, je connais les bons avocats. Je ne vais pas laisser la situation se répéter. J’ai le temps, j’ai l’argent, j’ai toutes les ressources pour les terminer et les laisser au sol » s’était-elle agacée.

Même s’ils sont désormais séparés, face à une telle affaire, Kanye West n’a pas hésité à venir en aide à la mère de ses enfants et a lui apporté son soutien. En effet le rappeur américain a réussi à mettre la main sur le disque dur contenant la fameuse séquence et a décidé de le ramener Kim Kardashian qui a fondu en larmes après l’avoir récupéré.

« Je sais que Kanye a fait ça pour moi, mais aussi pour mes enfants. Je veux les protéger de tout ça du mieux que je peux. Et si j’en ai le pouvoir, où si Kanye en a le pouvoir, c’est primordial de le faire. Je suis tellement émue, ça représente énormément pour moi » a-t-elle déclaré.

Yeezy a confié avoir pu prendre la vidéo en question en donnant rendez vous à Ray J dans un aéroport. « J’ai rencontré [Ray J] à l’aéroport, je suis revenu, et je lui ai livré l’ordinateur à 8h du matin. Je lui ai donné, elle a pleuré quand elle l’a vu. Tu sais pourquoi elle a pleuré quand elle a vu l’ordinateur ? Il représente toutes ces fois où elle a été utilisée. Ça représente le fait que les gens ne l’aimait pas vraiment, mais la voyait comme une marchandise » de quoi soulager Kim K.

Ye flew from NY to LA and back to NY overnight to get the remaining unreleased footage of Kim’s sex tape from Ray J and give it to her before her SNL appearance: pic.twitter.com/Mv0agCseUE

