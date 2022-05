Diam’s bouleverse Vitaa qui lui adresse un magnifique message plein d’émotion

Le film documentaire de Diam’s baptisé « Salam » vient d’être diffusé en avant première mondiale au festival de Cannes avant sa sortie en salles les 1er et 2 juillet prochain. Vitaa vient de rendre hommage à l’ancienne rappeuse en exprimant ses premières impressions après la visualisation du long-métrage.

Même si Diam’s s’est retirée du monde médiatique, Vitaa est restée proche d’elle et a d’ailleurs confié au mois de février dernier que l’ex-chanteuse écrit toujours. « C’est une passionnée. Elle écrit encore, même si elle a mis la musique de côté, des textes, des bouquins. Parfois, on est ensemble à la maison et elle se met à me faire un couplet. Elle a ce don de le faire, d’avoir cette plume piquante qui rebondit, d’avoir toujours la bonne rime. Elle est plus heureuse comme ça et moi je respecte son choix, c’est mon amie, mais elle le fait toujours de façon merveilleuse » avait-elle confié lors d’un passage sur France Inter sur celle avec qui elle avait collaboré en 2006 pour le single « Confessions nocturnes » extrait de l’album « Dans ma bulle » lui permettant de se faire connaitre du grand public.

Vitaa touchée par le film de Diam’s

Après avoir découvert le documentaire « Salam », Vitaa a adressé un long message destiné à Diam’s sur son compte Instagram. « Ce soir, j’ai eu l’immense privilège de voir le documentaire de ma soeur Diam’s et je ne saurais retranscrire avec des mots ce que j’ai ressenti tellement j’ai été bouleversée… À vous qui l’aimez, l’avez écoutée, supportée ou détestée… Allez le voir, vous comprendrez. Je t’aime ma soeur et je suis tellement fière de celle que tu es devenue. » a-t-elle déclaré dans une story.

Diam’s a ensuite relayé le message en ajoutant un coeur blanc pour remercier son amie de ce soutien alors qu’elle avait justifié à l’annonce de la sortie de son film le choix de cette réalisation. « Des demandes nombreuses de documentaires, de biopics, de séries n’ont cessé d’affluer. J’avais comme le sentiment que l’on me demandait de donner les clefs de ma vie pour que d’autres puissent en faire un film. Un spectacle. J’ai été touchée que l’on s’intéresse à mon parcours mais il m’était impossible de laisser des inconnus parler à ma place… Alors j’ai repris la plume. Celle avec laquelle j’ai toujours aimé me livrer. » s’était elle exprimée.