S-Crew : les premiers chiffres des ventes sont connus

Un énorme démarrage pour le S-Crew !

On savait déjà que l’annonce de la sortie du nouvel opus du S-Crew avait suscité un énorme engouement de la part des auditeurs avec déjà 30 000 précommande de SZR 2001 avant sa sortie sur la boutique en ligne du collectif et les premiers chiffres ventes viennent de le confirmer, le groupe de Nekfeu s’offre le deuxième meilleur démarrage de l’année.

Disponible depuis vendredi dernier, en seulement trois jours d’exploitation l’album du S-Crew totalise 42 960 ventes selon les premiers scores dévoilés avec dans les détails 7 199 ventes en streaming, 35 452 ventes en physique et enfin 309 vente en téléchargement d’après les chiffres publiés par le média Midi/Minuit. Le groupe Parisien a ensuite confirmé l’information sur les réseaux tout remerciant les fans de leur soutien.

Le collectif de Nekfeu s’offre le 2ème meilleur démarrage de l’année

« Merci pour toute cette force la mif ! On a pris du plaisir à faire cet album entre frères, on est fier de l’accueil que vous faites à SZR 2001 ! Hâte de retrouver nos gens sur la route !! Gardez l’œil ouvert pour la suite… », peut-on lire sur le compte Twitter du S-Crew avec l’annonce de ce score qui permet d’établir le second meilleur démarrage de 2022 derrière Vald. Le rappeur d’Aulnay détient toujours le record de l’année en ayant obtenu la certification de disque d’or en trois jours avec plus de 50 000 ventes pour son album « V ».