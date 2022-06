S-Crew – SZR2001 [Album]

Découvrez en écoute le nouvel album du S-Crew de Nekfeu, intitulé SZR2001 disponible depuis ce vendredi 10 juin à partir de minuit sur toutes les plateformes de streaming.

Le S-Crew est de retour près de six ans après le dernier album du groupe « Destins liés » paru au mois de juin 2016. C’est le 22 mai que le groupe Parisien formé de Nekfeu, Washington ainsi que des deux frères Framal et Mekra a suscité l’attention des fans avec un court teaser surprise diffusé sur les réseaux et sur Youtube. Une bande annonce pour présenter le troisième album du collectif dont le titre s’inspire du nom du label de Nekfeu, Seine Zoo Records ainsi que de l’année de création du groupe en 2001.

Pour cet album, le S-Crew n’a dévoilé qu’un seul extrait avant la parution du projet avec le clip « 22 ». L’opus comporte 16 morceaux avec trois invités, PLK et Doums sur le morceau « Mauvais dans le fond », Alpha Wann pour le titre « Donzoo » et s’est déjà écoulé à 30 000 exemplaires avec les précommandes sur la boutique en ligne ouverte pour l’occasion.

Tracklist SZR2001 :

1. N’oublie pas

2. Manque de sommeil

3. La loi du plus fort

4. 22

5. Drap sur les opps

6. Chez nous

7. Maintenant

8. Encore

9. Mauvais dans le fond ft. PLK & Doums

10.Ouais Boy

11.Fight Club

12.Donzoo ft. Alpha Wann

13.Djadja

14.Plus rien à faire

15.2001

16.Triologie