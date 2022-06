Beaucoup d’artistes diffusés actuellement ne font pas du rap selon Lord Kossity

Lord Kossity n’est pas fan de la nouvelle génération de rappeurs français et le fait encore une fois savoir après sa déclaration dans un entretien accordé au Parisien dans lequel l’artiste s’était exprimé sur le rap français actuel en tenant des propos très critiques en dénonçant un genre musical devenu de la “Pop Urbaine” tout en précisant apprécier le travail de Sofiane et Nekfeu.

Lord Kossity réaffirme sa position

Notamment connu pour son couplet mythique sur le classique “Ma Benz” de NTM, Lord Kossity a quasiment disparu du monde musical ces dernières années mais vient de faire son retour et prépare la sortie d’un nouveau projet. Lors d’une récente interview, il a confié sur le rap d’aujourd’hui, “Ce n’est pas du rap, c’est de la pop urbaine. Dans le rap, il y a des exigences en termes de production, de flow, de contenus. Après, ça plait aux jeunes, il y a de la créativité, mais à mes yeux, ça ne respecte pas le cahier des charges du rap, tout comme le squash, ce n’est pas exactement du tennis.”.

Une prise de position qu’il a tenu à expliquer et à réaffirmer dans un long message publié sur son compte Facebook pour faire une mise au point sur sa précédente déclaration. “Ce qui fait d’un artiste un rappeur, c’est son talent, et la qualité de son contenu et de sa production, de sa culture. D’autres artistes à succès ne sont pas des rappeurs, mais des artistes de musique urbaine (…) Je ne critique pas la nouvelle génération, car ils sont jeunes et ambitieux comme je l’ai été (…) je dis simplement que beaucoup d’artistes diffusés actuellement ne font pas du rap. C’est un fait.” déclare notamment Lord Ko tout en rappelant à ses détracteurs son parcours dans la musique et ses récompenses (une Victoire de la Musique, 16 albums en solo, deux disques d’or).

“C’est un mensonge de dire que le vrai rap est mort”

“Je n’ai pas la prétention de détenir le secret du rap : je sais juste le reconnaître. les artistes connaissant le succès actuellement sont au début de leur carrière : l’avenir révèlera s’ils seront encore productifs dans 10 ou 20 ans. pour moi et mes pairs cela n’a jamais été une mode éphémère, une tendance ou un jeu. la longévité réside dans autre chose que la hype ou l’argent: mais dans une réelle implication sur la durée, la capacité à traverser les époques en restant pertinent, et la préservation d’une passion qui doit rester intacte.

bien sûr les courants évoluent : mais la flamme reste vive.” décrit également l’ancien membre du collectif IV My People dans son communiqué.

“Un artiste de ma génération ne s’exprime pas simplement pour plaire aux jeunes. il s’exprime : tout simplement ; et cela touche qui ça doit toucher. C’est une erreur de laisser croire que le rap est destiné aux adolescents…c’est faux. les jeunes s’adressent naturellement aux jeunes ; lorsqu’on est plus vieux on s’adresse à tout le monde (en étant conscient qu’on ne plaira pas à tout le monde). c’est un mensonge de dire que le vrai rap est mort…honte aux diffuseurs qui entretiennent cette doxa. une longue carrière est une bénédiction et un sacerdoce. Nous n’en sommes plus à essayer de séduire une clientèle, nous délivrons des messages et exposons un savoir-faire.” a-t-il ensuite conclu.