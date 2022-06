La DJ ukrainienne Xenia transforme l’Elysée en Rave party, Macron s’éclate

Ce mardi soir à l’occasion de la fête de la musique, Emmanuel Macron a fêté l’événement à l’Elysée en invitant la DJ ukrainienne Xenia pour set techno qui a ambiancé le public présent comme le prouve les images de la soirée.

Macron semble avoir kiffé l’ambiance

Les témoignages de soutien envers l’Ukraine se multiplient depuis le début de la guerre lancée par la Russie et l’invasion du pays qui se poursuit. « Je ne le souhaite à personne. Cela fait tellement peur que les mots manquent… Personne ne savait quoi faire. J’ai décidé de quitter le pays en direction de l’Europe. J’ai mis 18 heures à aller jusqu’à Lviv. Et à Lviv, je suis restée 3 jours dans un bouchon pour franchir la frontière polonaise. » a confié il y a quelques jours Miss Ukraine 2020, Yelizaveta Yastremskay au micro de RTL. « Si l’Ukraine ne gagne pas, je pense que tout le monde comprend que la guerre continuera, ça ne sera plus l’Ukraine mais d’autres pays. L’agresseur ne s’arrêtera pas à l’Ukraine. Il n’est pas difficile de comprendre ce qu’il se passe en Ukraine, ceux qui ne comprennent pas ne le veulent simplement pas » a-t-elle également commenté sur la situation dans son pays.

Pour marquer le coup de son aide envers l’Ukraine, le président de la république a décidé de mettre en avant une artiste Ukrainienne pour la fête de la musique. La DJ ukrainienne Xenia a animé la soirée à l’Elysée devant environ 2 000 personnes en compagnie de Youssou N’Dour, Synapson et de Charlie Winston. Emmanuel et Brigitte Macron ont visiblement apprécié la fête. Ciblé par un jet de tomates, le Chef d’État en a profité pour rendre un hommage à Jack Lang, ex-ministre de la Culture et à Xenia. « Avec Brigitte, on est très heureux de vous avoir à l’Élysée […] Vive la Fête de la Musique! Soyez heureux » a-t-il notamment déclaré.

L’Élysée aux couleurs de l’Ukraine avec la DJette ukrainienne Xenia #FetedelaMusique pic.twitter.com/qjaXt27oVW — Jean-Rémi Baudot (@jrbaudot) June 21, 2022