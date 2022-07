Une influenceuse paye 600 000 € pour ressembler à Kim Kardashian puis 120 000 € pour tout inverser

Suivie par plus d’un millions d’internautes sur Instagram, la mannequin brésilienne Jennifer Pamplona a rêvé de ressembler un jour à son idole, Kim Kardashian. Prête à tout, elle n’a pas hésité à subir plus de 40 opérations et à dépenser une somme folle pour arriver à ses fins mais aujourd’hui elle n’assume plus cette décision et a donc décidé de retrouver son apparence d’avant.

Ancienne mannequin pour la marque Versace, Jennifer Pamplona a réalisé au total 40 interventions chirurgicales pendant 12 années dans le but d’être le sosie de Kim Kardashian. Toutes les opérations lui ont couté au total près de 600 000 euros. Elle n’a finalement pas été satisfaite de sa nouvelle apparence et a fait le choix de revenir en arrière en dépensant 120 000 euros pour retrouver son physique d’avant.

Jennifer Pamplona regrette toutes ses opérations esthétiques

« Les gens me prenaient pour une Kardashian, et ça a commencé à m’agacer. J’ai travaillé, j’ai étudié, j’étais une femme d’affaires. J’ai fait toutes ces choses dans ma vie privée, et j’étais uniquement reconnue du fait de ma ressemblance avec les Kardashian. » s’est confiée Jennifer Pamplona qui a subi sa première opération à l’âge de 17 ans en 2010 avant de poursuivre avec 8 opérations des fesses, des implants fessiers, 3 rhinoplasties ou encore des injections de graisse.

« J’ai découvert que j’étais accro à la chirurgie et je n’étais pas heureuse. C’était une addiction et je suis entrée dans un cycle où chirurgie égal célébrité et argent, j’ai perdu le contrôle. J’ai traversé beaucoup de moments difficiles » a déploré l’influenceuse en précisant, « J’ai subi tellement d’opérations différentes pour avoir le look signature de Kardashian. J’étais heureuse, mon apparence m’a rapporté de l’argent et j’ai apprécié la vie, mais maintenant je veux juste être perçue pour qui je suis vraiment ».

Ex-Versace Model Jennifer Pamplona Who Spent $600K To Look Exactly Like Kim Kardashian Says She Made a Mistake https://t.co/X1ojQFCJ3F pic.twitter.com/DS6snn3xxX — Robert Littal BSO (@BSO) July 12, 2022