Ikbal favorable au combat Rohff vs Booba, « Faut que ça se termine sur une humiliation sauvage »

Un moment historique, Ikbal le frère de Rohff espère que le combat face à Booba et Housni aura bien lieu pour qu’ils puissent enfin mettre fin à leur conflit. Questionné par les internautes sur son compte Instagram l’ancien membre du groupe du TLF s’est ouvertement exprimé sur un possible affrontement entre les deux icones du rap français.

Ikbal assure qu’un massacre aura lieu entre son frère et Booba

Au mois mars dernier sur la radio Génération dans l’émission du Lamal Live Show, I.K s’était exprimé sur ses projets à venir ainsi que sur son incarcération en 2003 à Nanterre en même temps que Booba. Des propos auxquels B2O avait réagi pour démentir catégorique les propos d’Ikbal tout en l’insultant. Ce dernier n’avait pas répondu pour ne pas s’engager dans une embrouille avec le rival de son frère mais vient de se confier sur un éventuel combat entre Kopp et Rohff qui agite les médias ces dernières semaines.

En effet lors d’une session de questions/réponses avec ses abonnés sur Instagram, il a été question par l’un d’eux, « Tu penses quoi du clash de ton reuf en ce moment avec Booba ? ». « Ce sont des grands garçons, ils font ce qu’ils veulent de leur vie juste faut laisser les mamans tranquilles maintenant. Dix ans après wesh j’espère que cette bagarre aura lieu et qu’un massacre aura lieu » a décrit Ikbal.

Un autre internaute a ensuite questionné I.K s’il était pour ou contre le combat entre les deux rappeurs et s’il envisage d’y assister. « Je suis 1000% pour et sans se poser de questions faut foncer qu’on en finisse et surtout que c’est l’unique occasion qu’ils se rencontrent face à face sans garde du corps et sans risque. Faut que ça se termine sur une humiliation sauvage un ko à huis clos devant la francophonie ça serait bien bon et peu importe le deal faut que ça se fasse ça serait un grand moment historique« a expliqué Ikbal mais pour le moment les négociations entre Booba et Rohff sont au point mort.