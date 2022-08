Rohff méprisé par Booba poursuit les provocations, le combat ne se concrétise pas

Booba snobe totalement Rohff qui ne lâche rien !

Rohff tente désespérément d’interpeller Booba pour signer un contrat afin de l’affronter sur le ring mais l’interprète de Ratpi World semble être passé à autre chose et ignore totalement les messages de son rival depuis leur différend sur les gains liés à leur combat qui est le principal sujet de désaccord entre eux pour officialiser cet événement.

Depuis samedi dernier, Booba a snobé Rohff en ne répondant à aucune de ses provocations. « T’as pas dormi encore t’es sur les nerfs, t’as tellement la haine ça me régale. T’es borné et lâche. J’ai fait des efforts mais combattre gratuitement tu comprends bien que c’est impossible. T’es un guignol. Laisse les enfants en dehors de tout ça. Bonne tournée. » a déclaré le 20 août sur Twitter, B2O en conclusion de son dernier échange avec Housni.

Le combat n’est plus à l’ordre du jour

Rohff a continué toute la semaine à provoquer Booba en espérant obtenir une réaction positive de ce dernier pour l’organisation de leur combat qui semble de plus en plus compromis, tout semble désormais indiquer que le face à face n’aura jamais lieu. Housni veux se battre gratuitement et souhaite que B2O n’empoche aucun gain, une condition qu’il refuse catégoriquement d’accepter. Les négociations sont donc actuellement au point mort, le père de Luna et Omar est passé à autre chose, il se concentre ces derniers jours sur sa lutte contre les influenceurs, la promotion de son concert à venir au Stade de France ainsi que de son nouveau featuring avec Timal sur le single « Caméléon ».

Une situation qui n’a pas assagi Roh2F en demandant aux fans de Kopp de le lâcher, « Les ratepisses quittez le navire il est en train d’couler il est temps de grandir, d’ouvrir les yeux demandez pardon à vos mamans et changez de cap. Devenez des hommes de moral, de valeur, de principe. Quittez cette secte de pervers narcissique Scato/ Sado mazo addict à la C et 4G. » a-t-il tweeté avant d’ajouter « Complexe d’inférioritéyyy et surtout de Virilitéyyy !! Je ne me suis jamais Épileyyy » avec un montage photo de Booba chez une psychologue en le questionnant, « Et ce Rohff alors ? Il habite toujours dans votre tête ?« . « Oui, il paye pas le loyer, j’arrive pas à l’expulser. J’ai essayé de l’oublier avec Victoria, rien à faire« réagit le DUC dans cette mise en scène imagée. Cela n’a provoqué aucune réaction de Kopp qui poursuit sa guerre contre Magali Berdah.

