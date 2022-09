Validé, saison 3 : Canal+ annonce une très bonne nouvelle

La série à succès Validé devrait bientôt revenir !

Fin d’année dernière, Franck Gastambide avait émis des doutes sur la production d’une troisième saison de Validé mais depuis le réalisateur français pourrait revenir sur sa décision comme vient de le laisser pressentir la nouvelle bande annonce de Canal + pour présenter les programmes à venir de cette rentrée 2022 sur la chaîne cryptée.

Après le succès des deux premières saisons, Franck Gastambide n’était pas vraiment partant pour poursuivre l’aventure et avait déclaré ne pas envisager de suite. « Pas de saison 3 pour l’instant. Parce que c’est formidable. Saison 1, on a raconté l’ascension d’un jeune mec qui a fini aux Victoires de la musique. Saison 2, l’ascension d’une jeune fille qui va finir peut-être encore plus loin. C’est super, et j’ai tellement peur de faire la saison de trop, que ce ne soit pas bien » avait-il assuré au mois d’octobre 2021 sur la radio Skyrock avant d’avouer tout de même y avoir pensé, « On a envie de faire une saison 3 mais il faut qu’elle tabasse et pour ça il faut prendre le temps. On reviendra quand on sera sûr de créer l’événement. Il y aura une saison 3 quand on sera sûr d’avoir l’idée qui tue ».

Franck Gastambide n’a donc par totalement fermé la porte à une troisième saison et Canal + vient même d’annoncer que cette suite serait déjà au programme. En effet dans une courte vidéo postée sur les réseaux le réalisateur français apparait aux côtés de Camille Chamoux qui lui parle de ses différents projets mais il l’informe être très occupé en ce moment et ne pas avoir le temps de discuter avant de se faire enfermer dans une pièce dans laquelle figure une affiche avec l’inscription, « Validé saison 3 ». L’actrice souhaite convaincre l’auteur du Kaïra Shopping de prolonger sa série pour une saison supplémentaire ce que la chaîne cryptée a déjà validé.