Booba tacle Niska sur les dossiers compromettants avec Aya Nakamura

Niska clashé par Booba sur les accusations de violences conjugales contre Aya Nakamura !

Toujours aussi actif sur les réseaux, Booba vient de s’en prendre d’une façon assez inattendue à Niska sur sa relation passée avec Aya Nakamura alors qu’il avait révélé au mois de juin avoir recalé la chanteuse française pour un featuring inédit en soutien au rappeur d’Évry le tout en pleine polémique sur des rumeurs de violence de l’artiste du 92i, Dala contre sa bookeuse.

Ces derniers mois des tensions ont éclaté entre Niska et Booba, le Boss du Rap Game a notamment déploré le fait que son ancien compère se mélange à plusieurs reprises avec des rappeurs qu’il n’apprécie pas. Depuis 2016 avec leur première connexion sur « M.L.C » extrait de l’album Zifukoro, les deux artistes ont multiplié les collaborations souvent avec succès comme sur « Médicament » en 2019 mais récemment le DUC a émis des regrets d’avoir refusé un featuring Aya Nakamura pour le soutenir suite au scandale en 2020 que cette dernière était en couple avec l’interprète de « Réseaux » et qu’il l’aurait frappé.

Kopp ressort les photos d’Aya violentée !

« Le saviez-vous : par solidarité pour Niska ( car il était en clash avec Aya ) Booba avait abandonné l’idée de faire un feat avec elle. Une décision qu’il “regrette” car au final ce dernier s’est mélangé avec tout le monde notamment avec des personnes que l’on apprécie guère chez la Piraterie » avait révélé le compte Instagram Ifp92i désormais géré par Kopp suite à la perte de ses différents comptes sur le réseaux. B2O a posté un screen d’un tweet de Niska, « Y en a qui parle d’Ex c’est même pas réciproque… Ex coup d’un soir ouais… Ex plan c*l…. Extraction de la chambre juste après le se*e… elles Exagèrent », suivi de la réponse d’Aya, « Toi t’es des filles tu parles comme ça ? Mais bon comme tu t’en occupe pas c’est normal ». « Intolérable » a ajouté le père de Luna et Omar en légende tout en ajoutant des photos de la chanteuse avec des blessures au visage.

Booba a voulu démontrer avec ses messages qu’il a toujours défendu la cause des femmes face aux révélations de violence comme avec ce dossier contre Niska suite à l’affaire Dala qui vient de réagit aux allégations à son encontre pour les démentir et s’en prendre à ses détracteurs