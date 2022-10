Drismer trolle Maes sur la rumeur d’adultère

Maes risque de ne pas apprécier ! Toujours aussi actif sur Twitter, Drismer est habitué à faire le buzz sur le réseau social à l’oiseau bleu et a décidé de commenter à sa façon le polémique de la semaine de la rumeur de coucherie entre Maeva Ghennam et l’auteur de “Réelle vie” lancée suite la publication d’un fichier vocal du rappeur de Sevran s’exprimant sur leur rencontre.

Drismer s’amuse du scandale entre Maes et Maeva Ghennam !

Drismer s’est fait connaitre sur Internet avec son compère PCN en réalisant des freestyles d’une manière très originale en reprenant des chants ou des comptines pour enfants. Le duo a déjà transformé en version rap “Dora l’exploratrice” ou encore la célèbre comptine “Frère Jacques”. C’est avec le freestyle intitulé “Bintou” que les deux rappeurs se sont démarqués au mois de mars en cumulant des millions de vues avec la vidéo de ce titre dont malheureusement il n’ont eu les droits sur l’instru du morceau “Witch Doctor “du groupe danois Cartoons pour le mettre en ligne sur les plateformes de streaming. Ce succès a tout de même permis aux deux compères de signer en maison de disque chez Sony afin de sortir un premier projet mais ils ont ensuite déploré le fait de ne pas réussir à obtenir des featurings ce qui vient d’inspirer Drismer pour placer une blague sur Maes dans un récent tweet.

“Maes au lieu de faire un feat avec nous il va tromper sa femme“ a-t-il tweeté en faisant référence sur le fait qu’avec son acolyte PCN, ils se font snober par les autres rappeurs tout en surfer sur l’actualité du moment concernant l’affaire Maes et Maeva Ghennam. “Aucun rappeur nous calcule ça me foudroie on se prend que des vents c’est trop nul le rap en France. Comme on est la relève de PNL on fera pas de feat c’est décidé” avait confié le duo au mois d’avril avant de finalement être invité par Vegedream sur la radio Skyrock dans son Planète Rap mais les rappeurs semblent toujours avoir certaines difficultés à pouvoir concrétiser des collaborations avec d’autres artistes.