Drismer et PCN s’affirment comme la relève de PNL mais prennent des vents des rappeurs

Drismer et PCN ont mis le feu aux réseaux au début du mois de mars avec leur freestyle Bintou qui cumule plus de 3 millions de vues. Les deux rappeurs se sont fait connaitre sur Twitter avec des freestyles et commencent a faire le buzz sur Internet ces dernières semaines avec des vidéos de plus en plus virales mais ils semblent heurter au refus des autres artistes pour réaliser des collaborations.

Vegedream vient en aide à Drismer et PCN

Drismer et PCN sont devenus phénomène rap du moment sur Twitter mais cela ne convainc pas les autres rappeurs français sans doute en raison de leur style originale de réaliser des freestyles insolites avec un sample d’un cartoon comme avec Bintou ou encore avec Dora et Frère Jack. « Aucun rappeur nous calcule ça me foudroie on se prend que des vents c’est trop nul le rap en France » a déploré Drismer sur le fait d’être snobé par le rap game ou encore dans autre tweet « Comme on est la relève de PNL on fera pas de feat c’est décidé ». Ce message n’est pas passé car Vegedream a répondu favorablement, « Passez quand vous voulez ».

« Twitter fait des miracles c’est réel on arrive Vegedream merci » a-t-il ensuite annoncé Drismer sur l’invitation de l’interprète du tube « Ramenez la coupe à la maison » sur le plateau la radio Skyrock pour son émission Planète Rap cette semaine dans la cadre de la promotion de son projet « La Boîte de Pandore » disponible le 29 avril. « Après le tweet d’hier j’ai reçu plein de messages de rappeurs, je peux pas tous les citer ça serait trop long, je tiens juste à vous dire un grand merci. » a ajouté le jeune rappeur dont le message semble avoir été entendu et avec peut être la possibilité d’enregistrer un featuring avec Vegedream.

