Mister You s’insurge de la clémence envers Morandini pour corruption de mineurs

Mister You ne comprend pas l’indulgence de la justice en faveur de Jean-Marc Morandini ! Condamné à deux ans de prison ferme pour un Snap faisant la promotion d’un point de vente de drogues, le rappeur français a exprimé sur incompréhension face à la décision du tribunal de ne pas envoyer le présentateur de télévision derrière les barreaux.

“Ils nous mettent des peines de pédophile pour des histoires de barrettes”

Au début du mois, Mister You a pu sortir de prison après deux mois de détention à la prison de la Santé à Paris et en a profité pour présenter un nouveau single “Youkipedia”. L’artiste avait annoncé la bonne nouvelle à son public en expliquant avoir bénéficié d’un aménagement de peine sous la forme d’une liberté sous surveillance avec un bracelet électronique. Il a avait été rattrapé cet été par une ancienne affaire suite à sa condamnation de 24 mois de prison aménageable pour un placement promotionnel sur Snapchat d’un point de deal « Caliweed » en 2019.

Mister You vient de réagir sur Instagram à la décision du procureur de requérir un an de prison avec sursis dans le procès contre Jean-Marc Morandini ainsi qu’une obligation de soins. Le journaliste est ciblé par trois plaintes pour “corruption de mineurs”, il est notamment accusé d’avoir fait des avances se*uelles un adolescent de 15 ans en 2013 et d’avoir demandé des clichés intimes à un autre mineur. “Moi j’ai pris 2 ans ferme pour un Snap quand même“ a-t-il déploré en légende d’un article de France Info titré “Procès de Jean-Marc Morandini pour “corruption de mineurs” : le procureur demande un an de prison avec sursis pour l’animateur”.

You a ensuite relayé un message d’un internaute, “Tu t’appelles pas Jean Marc ça change tout frérot”, “Pourquoi Abdelhak et Youssouf, ils tournent plus longtemps que Damien ?” a-t-il répondu. Le rappeur a poursuivi avec un article du Parisien sur “un pédophile qui s’attaque aux ados dans le métro, accusé de 3 agressions se*uelles sur des mineures remis en liberté en attendant son procès” avec le commentaire, “Je ne fais qu’observer. C’est incroyable”. Il a conclu avec sa punchline issue du titre 11’43, “Ils nous mettent des peines de pédophile pour des histoires de barrettes“.