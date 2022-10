Mister You est libérable

C’est officiel, Mister You va pouvoir sortir de prison après deux mois de détention ! L’information révélée par la presse vient d’être confirmée sur les réseaux du rappeur suite à la publication d’un communiqué, il bénéfice d’un aménagement de peine sous la forme d’une liberté sous surveillance avec un bracelet électronique.

Mister You remercie les fans du soutien

Après avoir dévoilé la semaine précédente le single « Youkipedia » qui totalise plus de 300 000 écoutes sur Youtube et la publication des photos de son incarcération sur Instagram, Mister You va retrouver la liberté. Condamné à 24 mois de prison aménageable pour un placement promotion sur Snapchat d’un point de deal « Caliweed » en 2019, il s’est fait arrêter au mois de juillet avant un départ en vacances pour être placé en détention à la prison de la Santé à Paris. Ce lundi son Community Manager a posté un message de remerciements aux fans pour leur soutien dans cette épreuve.

Dans un nouvelle publication ce mardi, il vient de confirmer la libération de Mister You qui sortira de prison avec un bracelet électronique ce mercredi 5 octobre. L’artiste a obtenu un aménagement de peine après avoir déclaré au juge d’application des peines de Paris vouloir retrouver au plus vite ses enfants ainsi que sa femme et ne plus fumer de cannabis. « Au nom de toute la team et de la famille Mister You, nous vous remercions pour le soutien que vous lui avez témoigné durant cette période difficile, You a pu obtenir une libération conditionnelle ce matin. Il vous fera certainement une vidéo une fois sorti pour tout vous expliquer. » décrit le message posté dans une story.

« C’est une décision irréprochable sur le plan du droit. Cet homme n’a rien à faire en prison. Sa place est auprès de sa famille, et dans les studios d’enregistrement. » s’est satisfait l’avocat de Mister You après cette décision de justice. Son client reste sous la contrainte du port d’un bracelet électronique et de rejoindre sa compagne dans la ville du Mans, il devrait comme promis sur ses réseaux s’exprimer publiquement dès ce mercredi.