Gradur rend hommage à Takeoff après son meurtre

Gradur est sorti du silence suite à l’annonce de la disparition tragique de Takeoff afin de lui rendre un dernier hommage en se remémorant leur rencontre en 2015 en studio pour l’enregistrement de la collaboration inédite entre le groupe Migos et le rappeur du 59 sur son album.

Une photo de leur rencontre en guise d’hommage

Depuis le début de la semaine le monde du hip hop est en deuil et les hommages ne cessent de tomber suite à la mort de Takeoff ce mardi 1er novembre pendant une fête d’Halloween organisée par le fils de Prince Junior, une partie de dés a mal tourné et le rappeur américain a été abattu ciblé par un tir. Même si le groupe Migos s’est séparé en début d’année suite à la rumeur de coucherie l’ex de Quavo, Saweetie et Offset. Ce dernier a témoigné de sa tristesse après cette tragédie en affichant une photo du visage de son ancien compère sur ses réseaux mais sans prendre la parole. Gradur de son côté s’est souvenu de sa connexion avec le trio pour son hommage.

C’est sur son compte Instagram que Gradur a réagi en postant des photos de lui en compagnie de Quavo, Offset et Takeoff en studio avec la légende “#Migos #Throwback2015 rip Takeoff” ainsi qu’un émoji cœur brisé. Il y a 7 ans, l’artiste originaire de Roubaix avait invité Migos sur son album “L’homme au Bob” paru le 23 février 2015 pour le titre “#LHOMMEAUBOB” produit par Kima Prod. Les quatre rappeurs avaient ensuite tourné à Atlanta au Magic City strip club le clip de ce single disponible sur Youtube qui totalise près de 8 millions de visionnages.