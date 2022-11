TakeOff des Migos est décédé, abattu après une partie de dés

TakeOff, membre des Migos, s’est fait tué cette nuit à Houston à seulement 28 ans. Selon les premières informations des médias américains, une fusillade a eu éclaté la nuit dernière dans la ville du Texas, Kirshnik Khari Ball se son vrai nom s’est fait tirer dessus et n’a pas survécu.

D’après les sources, c’est suite à une partie de dés lors d’une fête d’Halloween organisé par le fils de J. Prince que l’incident a eu lieu. La partie a mal tourné, les deux membres du groupe Migos Quavo et Takeoff ont subi des tirs, le premier cité n’a pas été touché mais le second a été abattu. Les hommages se sont rapidement multipliés à l’annonce de la mort du rappeur américain et des images du drame ont commencé à circuler sur les réseaux.

Plus d’informations à venir…