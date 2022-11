“C’est insolent”, Fresh réagit à la punchline de Shay qui gagne plus que lui

La réaction de Fresh à la punchline osée de Shay !

“J’ai pris 5 fois ce qu’a pris Fresh dans Nouvelle Ecole”, cette phrase de Shay dans son couplet sur le morceau “Kobe” de Fresh a interpellé les auditeurs. Face à la caméra du média Outro le vainqueur de la Nouvelle école a révélé la semaine dernière sa première réaction en studio à l’écoute de la performance de l’ancienne membre du 92i. Il est revenu plus en détails sur cette fameuse punchline lors de son passage sur la radio Mouv’.

Alors que son premier album “A l’abri” a pris la cinquième place du Top Album en France cette semaine avec près de 5 000 ventes pour sa première semaine d’exploitation, Fresh poursuit la promotion de son opus et a accordé une interview à Mouv’ dans l’émission “Studio 41” pour parler de ce projet. Le gagnant de l’émission de Netflix s’est aussi exprimé sur sa victoire dans Nouvelle école, son avenir ainsi que sur sa collaboration avec Shay dont les paroles sur leur featuring ont fait beaucoup parler.

C’est insolent (…) J’ai kiffé de ouf !

“Tu vois je me dis en fait c’est insolent et j’ai kiffé parce que du Shay” s’est tout d’abord expliqué Fresh sur la punchline de Shay qui a retenu l’attention du public. “C’est là que je me dis, elle s’est appliquée tu vois ce que je veux dire. Quand tu reconnais le personnage, quand il y a des phrases qui te font rire comme ça, que tu sais très bien, que cette phrase, là, elle va faire parler et tout.” poursuit-il. “Je me dis elle sait ce qu’elle fait, elle s’est appliquée et moi, je me sens juste respecté. En fait, dans ce truc là, parce qu’en vrai, qu’elle ait pris cinq fois ou dix fois ce que j’ai pris, la Nouvelle école, moi, ça me regarde pas.” précise le rappeur Belge de 25 ans.

“S’ils m’appellent moi aussi maintenant, je sais, je sais où je peux mettre le minimum” ajoute Fresh avant de parler des trois collaborations sur son album avec les membres du jury de Nouvelle école. “Tu vois en fait ce qui me fait kiffer dans les trois morceaux avec Shay, Niska, SCH, ce qui me fait kiffer, c’est qu’ils ont tous les trois fait une petite référence, une petite dédicace et tout ça montre qu’ils le font vraiment. Ils s’appliquent, ils sont là, ils prennent du plaisir à le faire.” commente-t-il.

Il revient finalement sur les propos de Shay, “Moi c’est ça que j’ai le plus kiffé puis la petite référence et moi, ça m’a fait kiffer puisque c’est du Shay à 100%. C’est ça, quand elle me l’a envoyé, j’ai écouté, j’ai dis ‘Shay tu sais ce que t’as fait là’. Tu sais ce que t’as fait, elle a rigolé. Tu sais ce que t’as fait mais franchement c’est bon délire, je l’ai kiffé de ouf, y’a pleins de gens qui disent.” décrit Fresh avant de conclure, “c’est de l’ego trip, moi j’ai kiffé de ouf en tout cas elle le sait”.