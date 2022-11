La drôle de réaction de Fresh à l’énorme cachet de Shay dans Nouvelle école

La punchline de Shay dans son couplet sur le titre “Kobe” de Fresh a fait beaucoup de bruit. Le rappeur Belge vient de révéler sa réaction à l’écoute des propos de l’ancienne artiste du 92i lors d’un entretien avec le média Outro et il a pris tout cela avec beaucoup d’humour.

Fresh a immédiatement été interpellé par le salaire de Shay !

“Boss bitch, j’ai pris cinq fois c’qu’a pris Fresh dans Nouvelle École” la dernière phrase du couplet de Shay sur sa collaboration avec le vainqueur de Nouvelle école a choqué les auditeurs car elle affirme dans ses propos avoir touché un demi million d’euros en acceptent d’être membre du jury de l’émission produite par Netflix aux côtés de Niska et SCH. Le rappeuse bruxelloise a placé un petit tacle à Fresh avec cette punchline.

“Je viens de finir le couplet, je reçois un message de Shay qui me demande ça dit quoi ? T’as écouté ?” décrit Fresh sur son échange avec Shay avant de poursuivre “Je lui envoie un message et je lui dis : Shay. J’écoute 5 fois puis je te rappelle”. Dans cette interview, Outro Média a filmé en studio la première écoute de l’album “à l’abri” avant sa sortie en compagnie des fans dans le cadre d’une opération en collaboration avec Deezer. L’interprète de Chop a livré quelques anecdotes sur les moments forts de cet opus et sa conception.

“J’ai directement compris que je devais mettre Shay, Niska et SCH parce que l’album, c’est mon histoire. Et Shay, Niska et SCH font partie de mon parcours, donc j’ai trouvé ça normal” justifie Fresh sur le choix des trois invités de son album. “C’est une manière de fermer la boucle. La boucle est bouclée. L’émission est finie, merci aux jurys pour ce qu’ils m’ont apporté dans ma carrière. J’oublierai pas, je vous invite dans l’album. Et puis après, le chemin continue” précise-t-il.