Rohff explique pourquoi il a dit “Mon fils peut soulever Wejdene”

Le fils de Rohff ne va pas soulever Wejdene !

Rohff répond aux critiques sur sa punchline faisant référence à Wejdene en révélant la raison pour laquelle il a lâché une dédicace à la jeune chanteuse dans son dernier morceau. Cette déclaration a beaucoup fait parler car l’interprète d’Anissa n’a pas apprécié d’être cité dans de titre et a réagi de façon virulente contre le rappeur du 94 qui a ensuite apaisé les tensions.

Masterclass c’est le nouveau morceau de Rohff paru le 2 novembre pour faire patienter ses fans avant de monter sur la scène de l’Accor Arena ce mardi. Dans le premier couplet de cette chanson Housni déclare “Mon fils peut soulever Wejdene, bah ouais c’est un 2004“. La phrase a fait le buzz sur la toile et la jeune chanteuse s’en est insurgée. “Avant de penser que ton fils peut me soulever, pense à trouver des solutions pour soulever ta propre carrière. Si t’avais une fille, est-ce que tu dirais ça ? T’as des nièces… Un grand papa comme ça” a-t-elle décrit en réaction à la sortie de ce single.

“Il a déviergé personne !”

Rohff a ensuite tenté de calmer les esprits. “Ne le prends pas mal comme ça, c’est juste une façon de dire que j’ai un fils de ton âge, ce n’est rien de méchant. Apaise ton cœur, c’est cool déchire tout, on te souhaite tous une carrière aussi lourde à soulever que la mienne” s’est-il justifié avant de s’expliquer plus en détails sur le choix d’avoir tenu de tel propos lors de son passage sur la radio Skyrock cette semaine. Dans le Morning de Difool, Housni a en effet été questionné à ce sujet et a confié que Wejdene est née la même que l’un de ses fils en 2004, ils ont tous les deux 18 ans ce qui a été source d’inspiration de sa punchline.

“On a entendu parler de ton fils avec cette histoire de Wejdene, moi ça m’a fait rigoler. (…) Toi t’es un papa cool !” commente tout d’abord l’animateur radio. “Non y’a pas de si ça t’intéresse. J’ai juste voulu dire en gros que j’avais un enfant, un fils qui était de cette génération 2004 et comme je sais que voilà tu as toujours des anciens qui ont des vues sur les petites parce que tu vois (…) calmez-vous les anciens c’était plus pour dire ça.” “Voilà j’ai un petit qui est de 2004, c’est un 2000, tu vois” s’est exprimé Rohff. Difool a conclu l’échange en demandant à Housni si son fils est en train de l’écouter à la radio en ce moment, “Non je pense pas, il est en fac de médecine, il est en deuxième année. Lui il connait pas les ballons, la moula, les joints, il a déviergé personne, il a pas de caleçon sale, il est pas dans les chanson de Wejdene”.