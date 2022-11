Une influenceuse “trop belle pour travailler” lynchée sur TikTok

L’influenceuse Lucy Welcher a complètement craqué et s’est attirée les foudres des internautes après avoir affirmé être trop belle pour travailler. Des propos qui ont suscité des vives réactions sur les réseaux et ont outré ses fans.

Trop… belle pour avoir un job, elle se fait ridiculiser !

Le métier d’influenceur est de plus en plus populaire notamment auprès des plus jeunes et cela peut rapporter gros en obtenant une certaine notoriété sur Internet. Dernièrement une jeune femme a fait un énorme buzz sur la toile mais bien malgré elle. Visiblement persuadée de pouvoir réussir à vivre avec l’argent gagné sur les réseaux, Lucy Welcher a fait une surprenante déclaration dans une vidéo qui est rapidement devenue virale et a indigné les internautes ainsi que ses abonnés.

“Est-ce que j’ai l’air de vouloir me lever à 6 heures du matin chaque pu*ain de jour pour les 60 prochaines années ? Non, je suis trop jolie pour ça“ a ouvertement déclaré Lucy Welcher suivi par plus de 80 000 internautes sur TikTok. Après la diffusion de cette vidéo, elle a subi une vague de critiques pour ses propos se faisant traiter de “fille de papa qui devrait redescendre” ou encore de “paresseuse“. Même si elle s’est offert un gros coup de buzz avec cette séquence, la jeune femme n’a pas vraiment assumé sa déclaration et a finalement supprimé sa vidéo afin de faire marche arrière en justifiant d’avoir fait une blague alors qu’elle s’affiche souvent dans différentes scènes sur l’application en train de travailler.