Niska : son impressionnante entrée dans un Accor Arena en liesse

Niska a retourné l’Accor Arena ce mercredi soir avec sa performance scénique ! la salle de concert Parisienne a mis à l’honneur le rap français cette semaine avec une première soirée de folie mardi pour le public suite au concert de Rohff puis une seconde dès le lendemain avec l’interprète du tube Réseaux qui a fait sensation grâce à son entrée sur la scène.

Niska fait une entrée fracassante !

Après le spectacle très réussi de Rohff ce 15 novembre qui a mis tout le public d’accord avec sa prestation, c’était au tour de Niska de prendre d’assaut l’Accord Arena le 16 pour le plus grand bonheur des fans de rap français et il a décidé d’en mettre plein la vue aux spectateurs dès son entrée sur scène.

L’année dernière après la sortie de sa mixtape “Le monde est méchant” parue le 5 novembre et certifiée disque de platine, Niska a annoncé une tournée dans toute la France pour présenter les titres de son projet sur scène aux fans avec une date exceptionnelle à l’AccorHotels Arena de Paris Bercy. Le rappeur français qui a grandi à Évry, en Essonne a mis le feu et a ambiancé la foule. Il a réussi à rassembler 20 000 personnes dans l’arène Parisienne et a convié des nombreux invités tel que Guy2Bezbar, Landy, Rako, Brigi, Trafiquinté et Madrane, Fior de Bior, Bramsito, Tiakola, 1pliké140, Soolking, Naza, Koba LaD et Ninho.

Les spectateurs ont relayé des nombreuses vidéos du concert avec des retours très positifs sur le show de Niksa. “J’en ai fait des concerts sérieux j’en ai vue des rappeurs français et ricains mais ce que niska a proposer ce soir je suis désolé il a bosser de ouf rien à dire c’était 20/20”, “Donc la j’viens d’aller au concert de Niska à Bercy je ressors en ayant vu : Koba, Ninho, Tiakola, Soolking, Bramsito, Naza, Landy, 1Pliké, Guy2bezbar et tout les gars de Matuidi Charo. Concert le plus rentable de ma vie”, “On en parle pas assez mais Niska c’est énormément de classiques, la plupart des albums sont cool et en concert il met une énergie de ouf” ont tweeté des internautes qui ont assisté à l’événement.

