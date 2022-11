Rohff : l’incroyable ambiance à son Bercy, fumigènes, saut dans la foule

Rohff a fait monter la température ces derniers jours et comme le prouve les nombreuses images relayées sur la toile, il n’a pas déçu avec une superbe performance lors de son concert à Bercy devant une foule en liesse. Le rappeur du 94 a animé la soirée devant un public venu remplir la salle de l’Accor Arena et totalement acquis à sa cause.

Un concert complètement fou !

Housni avait promis une prestation exceptionnel et il a bien tenu sa parole en réussissant à mettre tout le monde d’accord à l’Accor Arena. Après avoir été contraint de déprogrammer neuf des dates de sa tournée, Rohff s’est justifié dans une récente interview que son public n’achète les billets pour ses concerts qu’au dernier moment mais cela ne l’a pas empêché d’assurer le show à Bercy ce mardi soir. “Le concert du siècle“ avait d’ailleurs annoncé l’interprète de TDSI il y a quelques jours pour confirmer son intention de préparer un concert légendaire.

Rohff est monter sur scène pendant 3 heures pour en mettre plein la vue aux spectateurs en reprenant une grande partie des classiques de sa discographie, il a pris même pris un bain de foule en se jetant dans le public. Pour fêter l’événement les fans ont enchainé les pogos dans la fosse et ont utilisé des fumigènes afin de mettre le feu le tout dans une ambiance digne d’un grand match de football. Après le spectacle, Housni s’est exprimé sur Instagram pour adresser un message de remerciement.

Rohff a enflammé Bercy

“Bercy Bcp la famille ! Pour toute cette force cet amour incassable qui perdure entre nous. Fier d’être des vôtres, fier de nous, ce qu’on a fait ensemble hier était magique et restera gravé dans l’histoire du rap o nom de la culture en toute authenticité et électricité 3 heures de Bercy… On l’a pas senti. Je suis moi même encore frustré d’avoir eu à sauter des classiques pour respecter le temps !” a écrit Rohff.

“C’était manifestement pas que mon concert mais aussi celui du peuple. Les faibles ont vendu ma peau sans l’avoir épluché. Toutes ces incessantes propagandes de haters n’ont finalement eu aucun effet et vous leur avez fermé leurs gueu*es à tous. Des millions de mensonges ne valent pas une vérité et les absents ont toujours tord. Que pour les vrais ! À bientôt la famille” a ajouté Housni pour conclure.

Quand Rohff interprète l’un des plus gros classiques du rap français, 20 ans après sa sortie ! Un Bercy entièrement rempli ce soir👏 pic.twitter.com/dJEUZyVzUV — Kultur (@Kulturlesite_) November 15, 2022

🎤 Rohff qui se jette dans la fosse lors de son concert à l’Accor Arena ! pic.twitter.com/Q8HbuHzvLy — Midi/Minuit (@midiminuit__) November 15, 2022