Niska révèle que Ninho n’était pas invité sur « Le monde est méchant »

« Le monde est méchant », la nouvelle mixtape de Niska vient de réaliser un bon démarrage avec 8 633 ventes en mid-week (3 premiers jours d’exploitation) dont 7 587 en streaming. En attendant de découvrir le score en première semaine ce vendredi, l’auteur du tube « Réseaux » enchaine les interviews pour la promotion de son projet comme avec son passage dans Le Code sur Apple Music face à Mehdi Maïzi, il s’est notamment exprimé sur sa dernière collaboration avec Ninho.

Niska a confié les dessous de ce nouveau featuring avec Ninho sur le single « N.I » dont le clip affiche près de 4 millions de visionnages sur Youtube. Ce dernier n’était pas prévu à la base dans la liste des invités sur la mixtape. « L’histoire, c’est qu’à la base, il n’est même pas sur le projet. C’est-à-dire de base, moi, je fais mon truc et tout. Et j’étais parti sur un gros feat., c’était Maes, tu vois ? Parce que je l’avais jamais fait. Et après, le concept, c’était ramener des plus jeunes. » a-t-il commencé à expliquer à ce sujet.

Ninho & Niska, une collaboration qui fonctionne !

« Et on s’est retrouvés en vacances, en fait. Il est venu me voir vite fais, parce que j’étais au Maroc à ce moment. On s’est fait une petite semaine de kif et tout. Et juste, on a tellement trop kiffé qu’on est arrivés à deux jours avant qu’il rentre, on se regarde comme ça en mode, ‘Mais, gros ! Est-ce qu’on a pas oublié un truc, là ?’ On essaye pas de se faire un petit kif ? Tu vois, au moins un ! » a confié Niska.

« C’est de là, on est partis au studio et on a fait le morceau. Et justement, je trouve qu’il y a une certaine alchimie dans le morceau… qui a fait que je l’ai gardé, clairement. « a-t-il ensuite conclu sur cette connexion avec Ninho. Vous pouvez retrouver l’intégralité de cet entretien avec Mehdi Maïzi dans Le Code sur Apple Music en vidéo.

A lire aussi : Niska « J’avais le barreau atroce pendant le clip avec Shay »